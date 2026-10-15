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Giriş Tarihi: 15.10.2026 10:52

İstanbul’u sel vurdu! Emniyet alarma geçti: PAK ekipleri sahada

İstanbul’da etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz etkilerken, yollarda mahsur kalan vatandaşların yardımına İstanbul Emniyet Müdürlüğü Polis Arama Kurtarma (PAK) ekipleri koştu. Yoğun yağış nedeniyle zor durumda kalan vatandaşların güvenli bölgelere ulaştırılması için ekipler sahada çalışma başlattı.

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Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
İstanbul’u sel vurdu! Emniyet alarma geçti: PAK ekipleri sahada
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İstanbul'da etkisini gösteren yoğun yağışın ardından harekete geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğü PAK ekipleri, yollarda mahsur kalan vatandaşların kurtarılması için çalışma yürütüyor. Vatandaşların can güvenliğinin sağlanması ve ihtiyaç duyulan noktalarda destek verilmesi amacıyla ekiplerin sahadaki müdahaleleri aralıksız sürüyor.

EMNİYET EKİPLERİ SAHADA

İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, yoğun yağıştan etkilenen ve yollarda mahsur kalan vatandaşların kurtarılmasına yönelik çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, vatandaşların güvenli bölgelere ulaştırılması ve ihtiyaç duyulan noktalarda gerekli desteğin sağlanması için ekiplerin görev başında olduğu vurgulandı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü, vatandaşların yanında olduklarını ve ihtiyaç duyulan her noktada görevlerini sürdürdüklerini bildirdi.

#İSTANBUL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ
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İstanbul’u sel vurdu! Emniyet alarma geçti: PAK ekipleri sahada
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