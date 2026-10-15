İstanbul’u sel vurdu! Emniyet alarma geçti: PAK ekipleri sahada

İstanbul'da etkisini gösteren yoğun yağışın ardından harekete geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğü PAK ekipleri, yollarda mahsur kalan vatandaşların kurtarılması için çalışma yürütüyor. Vatandaşların can güvenliğinin sağlanması ve ihtiyaç duyulan noktalarda destek verilmesi amacıyla ekiplerin sahadaki müdahaleleri aralıksız sürüyor.

EMNİYET EKİPLERİ SAHADA

İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, yoğun yağıştan etkilenen ve yollarda mahsur kalan vatandaşların kurtarılmasına yönelik çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, vatandaşların güvenli bölgelere ulaştırılması ve ihtiyaç duyulan noktalarda gerekli desteğin sağlanması için ekiplerin görev başında olduğu vurgulandı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü, vatandaşların yanında olduklarını ve ihtiyaç duyulan her noktada görevlerini sürdürdüklerini bildirdi.