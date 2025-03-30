İstanbul’un bayram gezisi rotaları

Ramazan Bayramı'nın ikinci yarı yıl tatili ile birleştirilmesinin ardından tatilin 9 güne çıkarılmasıyla binlerce vatandaş memleketine veya tatil bölgelerine giderken bayramı İstanbul'da geçirecekler için tarihi kentin eşsiz güzellikleririni SABAH derledi. Napolyon'un, "Dünya tek bir ülke olsaydı, başkenti İstanbul olurdu" dediği, kıtaları birleştiren, Roma'dan günümüze kadar binlerce yıllık tarihe sahip İstanbul, sahip olduğu tarihi, turistlik alanları ve doğal güzellikleri ile gezi tutkunlarına eşsiz fırsatlar sunuyor. Ayasofya, Sultanahmet, Süleymaniye, Fatih, Büyük Çamlıca, Valide Sultan gibi büyük camiler ile Aziz Mahmud Hüdayi, Hz. Yuşa, Yahya Efendi gibi türbeler dini mekanları tercih edenleri bekliyor. Topkapı Sarayı, Dolmabahçe Sarayı, Yerebatan Sarnıcı gibi müzeler ise tarih meraklıları için hazır. Kız Kulesi, Galata Kulesi, İstanbul Deniz Müzesi gibi pek çok kültürel nokta da tatilde ziyaret için tercih edilebilir.

TARİHİ CAMİLER

Ayasofya Camii, Küçük Ayasofya Camii, Sultanahmet Camii, Süleymaniye Camii, Fatih Camii, Eyüpsultan Camii, Molla Zeyrek Camii, Büyük Mecidiye Camii (Ortaköy Cami), Büyük Çamlıca Camii...

ÖNEMLİ MÜZELER

İstanbul Arkeoloji Müzesi, Türk ve İslam Eserleri Müzesi, Topkapı Sarayı, Dolmabahçe Sarayı, Harbiye Askeri Müzesi, Kariye Cami ve Müzesi, Rahmi Koç Müzesi, Miniatürk, Barış Manço Evi, Kemal Sunal Müzesi, Beykoz Cam ve Billur Müzesi, İstanbul Çikolata Müzesi, İstanbul Deniz Müzesi, Oyuncak Müzesi.

KALE VE KULELER

Anadolu Hisarı, Rumeli Hisarı, Yoros Kalesi, Rumeli Feneri Kalesi, Aydos Kalesi, Kız Kulesi, Galata Kulesi, 15 Temmuz Şehitler Anıtı ve Müzesi.

MİLLET BAHÇELERİ, PARKLAR

Üsküdar Nakkaştepe Millet Bahçesi, Aydos Millet Bahçesi, Otağtepe Parkı, Büyük Çamlıca Tepesi, Emirgan Korusu, Beykoz Korusu, Hidiv Kasrı Korusu...