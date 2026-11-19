İstanbul
'un Bizans
ve Osmanlı
imparatorluklarına uzanan tarihi, Londra
'daki Victoria and Albert (V&A) Müzesi'nde açılan özel sergiyle uluslararası ziyaretçilerle buluştu. BBC'de yer alan habere göre, "Konstantinopolis'ten İstanbul'a: Bir Şehir İki İmparatorluk" sergisi, İstanbul'un imparatorluklara başkentlik yaptığı yaklaşık 1600 yıllık dönemin hikâyesini anlatıyor. Sergi, şehrin kimliğini, sanat üretimini ve gündelik yaşamını ele alıyor. Gentile Bellini'nin Fatih Sultan Mehmed
portresinin yer aldığı serginin en dikkat çeken eserleri arasında, Bizans dönemine ait Büyük Saray mozaikleri bulunuyor. 1935 yılındaki arkeolojik kazılarda ortaya çıkarılan 6. yüzyıla ait mozaikler, keşfedilmelerinden bu yana ilk kez İstanbul dışında sergiliyor. Dönemine ait eserleri gezerken sergiye, sizi o dönemlere götüren sesler ve müzikler eşlik ediyor. Müzenin İslam, Osmanlı ve Türk dünyası konusunda uzman küratörlerinden olan Tim Stanley, İstanbul'un tamamının ona sergi için ilham verdiğini belirtti.