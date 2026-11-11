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Giriş Tarihi: 11.11.2026 12:41

İstanbul'un ilçelerinde memleket dağılımı belli oldu! İşte ilçelerin hemşehri haritası...

Türkiye'nin dört bir yanından milyonlarca insanın yaşadığı İstanbul, yalnızca nüfusuyla değil, farklı şehirlerden gelen vatandaşların oluşturduğu kültürel çeşitlilikle de dikkat çekiyor. Karadeniz'den Doğu Anadolu'ya, İç Anadolu'dan Ege'ye kadar pek çok ilin insanı megakentte yaşamını sürdürüyor.

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İstanbul’un ilçelerinde memleket dağılımı belli oldu! İşte ilçelerin hemşehri haritası...
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İlçe ilçe incelenen nüfus dağılımı, İstanbul'un adeta küçük bir Türkiye haritasını andırdığını ortaya koyuyor. Bazı ilçelerde belirli şehirlerden gelen vatandaşların ağırlığı öne çıkarken bazı bölgelerde ise farklı memleketlerden gelenlerin oluşturduğu dikkat çekici bir tablo bulunuyor. İşte İstanbul'un hemşehri haritasında öne çıkan ilçeler ve memleket dağılımı...

İstanbul’un ilçelerinde memleket dağılımı belli oldu! İşte ilçelerin hemşehri haritası...

AVRUPA YAKASI

ARNAVUTKÖY

En çok hangi ilden vatandaş var: Erzurum

İstanbul’un ilçelerinde memleket dağılımı belli oldu! İşte ilçelerin hemşehri haritası...

AVCILAR

En çok hangi ilden vatandaş var: Tokat

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
İstanbul’un ilçelerinde memleket dağılımı belli oldu! İşte ilçelerin hemşehri haritası...

BAĞCILAR

En çok hangi ilden vatandaş var: Sivas

İstanbul’un ilçelerinde memleket dağılımı belli oldu! İşte ilçelerin hemşehri haritası...

BAHÇELİEVLER

En çok hangi ilden vatandaş var: Sivas

İstanbul’un ilçelerinde memleket dağılımı belli oldu! İşte ilçelerin hemşehri haritası...

BAKIRKÖY

En çok hangi ilden vatandaş var: Malatya

İstanbul’un ilçelerinde memleket dağılımı belli oldu! İşte ilçelerin hemşehri haritası...

BAŞAKŞEHİR

En çok hangi ilden vatandaş var: Malatya

İstanbul’un ilçelerinde memleket dağılımı belli oldu! İşte ilçelerin hemşehri haritası...

BAYRAMPAŞA

En çok hangi ilden vatandaş var: Kastamonu

İstanbul’un ilçelerinde memleket dağılımı belli oldu! İşte ilçelerin hemşehri haritası...

BEŞİKTAŞ

En çok hangi ilden vatandaş var: Sivas

İstanbul’un ilçelerinde memleket dağılımı belli oldu! İşte ilçelerin hemşehri haritası...

BEYLİKDÜZÜ

En çok hangi ilden vatandaş var: Sivas

İstanbul’un ilçelerinde memleket dağılımı belli oldu! İşte ilçelerin hemşehri haritası...

BEYOĞLU

En çok hangi ilden vatandaş var: Giresun

İstanbul’un ilçelerinde memleket dağılımı belli oldu! İşte ilçelerin hemşehri haritası...

BÜYÜKÇEKMECE

En çok hangi ilden vatandaş var: Ardahan

İstanbul’un ilçelerinde memleket dağılımı belli oldu! İşte ilçelerin hemşehri haritası...

ÇATALCA

En çok hangi ilden vatandaş var: Gaziantep

İstanbul’un ilçelerinde memleket dağılımı belli oldu! İşte ilçelerin hemşehri haritası...

ESENLER

En çok hangi ilden vatandaş var: Malatya

İstanbul’un ilçelerinde memleket dağılımı belli oldu! İşte ilçelerin hemşehri haritası...

ESENYURT

En çok hangi ilden vatandaş var: Van

İstanbul’un ilçelerinde memleket dağılımı belli oldu! İşte ilçelerin hemşehri haritası...

EYÜPSULTAN

En çok hangi ilden vatandaş var: Giresun

İstanbul’un ilçelerinde memleket dağılımı belli oldu! İşte ilçelerin hemşehri haritası...

FATİH

En çok hangi ilden vatandaş var: Kastamonu

İstanbul’un ilçelerinde memleket dağılımı belli oldu! İşte ilçelerin hemşehri haritası...

GAZİOSMANPAŞA

En çok hangi ilden vatandaş var: Sivas

İstanbul’un ilçelerinde memleket dağılımı belli oldu! İşte ilçelerin hemşehri haritası...

GÜNGÖREN

En çok hangi ilden vatandaş var: Trabzon

İstanbul’un ilçelerinde memleket dağılımı belli oldu! İşte ilçelerin hemşehri haritası...

KAĞITHANE

En çok hangi ilden vatandaş var: Sivas

İstanbul’un ilçelerinde memleket dağılımı belli oldu! İşte ilçelerin hemşehri haritası...

KÜÇÜKÇEKMECE

En çok hangi ilden vatandaş var: Tokat

İstanbul’un ilçelerinde memleket dağılımı belli oldu! İşte ilçelerin hemşehri haritası...

SARIYER

En çok hangi ilden vatandaş var: Sivas

İstanbul’un ilçelerinde memleket dağılımı belli oldu! İşte ilçelerin hemşehri haritası...

SİLİVRİ

En çok hangi ilden vatandaş var: Tokat

İstanbul’un ilçelerinde memleket dağılımı belli oldu! İşte ilçelerin hemşehri haritası...

SULTANGAZİ

En çok hangi ilden vatandaş var: Adıyaman

İstanbul’un ilçelerinde memleket dağılımı belli oldu! İşte ilçelerin hemşehri haritası...

ŞİŞLİ

En çok hangi ilden vatandaş var: Sivas

İstanbul’un ilçelerinde memleket dağılımı belli oldu! İşte ilçelerin hemşehri haritası...

ZEYTİNBURNU

En çok hangi ilden vatandaş var: Giresun

İstanbul’un ilçelerinde memleket dağılımı belli oldu! İşte ilçelerin hemşehri haritası...

ANADOLU YAKASI

ADALAR

En çok hangi ilden vatandaş var: İstanbul

İstanbul’un ilçelerinde memleket dağılımı belli oldu! İşte ilçelerin hemşehri haritası...

ATAŞEHİR

En çok hangi ilden vatandaş var: Sivas

İstanbul’un ilçelerinde memleket dağılımı belli oldu! İşte ilçelerin hemşehri haritası...

BEYKOZ

En çok hangi ilden vatandaş var: Giresun

İstanbul’un ilçelerinde memleket dağılımı belli oldu! İşte ilçelerin hemşehri haritası...

ÇEKMEKÖY

En çok hangi ilden vatandaş var: Sivas

İstanbul’un ilçelerinde memleket dağılımı belli oldu! İşte ilçelerin hemşehri haritası...

KADIKÖY

En çok hangi ilden vatandaş var: İstanbul (Yerlilerinin en fazla bulunduğu ilçe Kadıköy)

İstanbul’un ilçelerinde memleket dağılımı belli oldu! İşte ilçelerin hemşehri haritası...

KARTAL

En çok hangi ilden vatandaş var: Erzincan

İstanbul’un ilçelerinde memleket dağılımı belli oldu! İşte ilçelerin hemşehri haritası...

MALTEPE

En çok hangi ilden vatandaş var: Rize

İstanbul’un ilçelerinde memleket dağılımı belli oldu! İşte ilçelerin hemşehri haritası...

PENDİK

En çok hangi ilden vatandaş var: Erzurum

İstanbul’un ilçelerinde memleket dağılımı belli oldu! İşte ilçelerin hemşehri haritası...

SANCAKTEPE

En çok hangi ilden vatandaş var: Tokat

İstanbul’un ilçelerinde memleket dağılımı belli oldu! İşte ilçelerin hemşehri haritası...

SULTANBEYLİ

En çok hangi ilden vatandaş var: Erzurum

İstanbul’un ilçelerinde memleket dağılımı belli oldu! İşte ilçelerin hemşehri haritası...

ŞİLE

En çok hangi ilden vatandaş var: Kocaeli

İstanbul’un ilçelerinde memleket dağılımı belli oldu! İşte ilçelerin hemşehri haritası...

TUZLA

En çok hangi ilden vatandaş var: Samsun

İstanbul’un ilçelerinde memleket dağılımı belli oldu! İşte ilçelerin hemşehri haritası...

ÜMRANİYE

En çok hangi ilden vatandaş var: Ordu

İstanbul’un ilçelerinde memleket dağılımı belli oldu! İşte ilçelerin hemşehri haritası...

ÜSKÜDAR

En çok hangi ilden vatandaş var: Sivas

Haber Girişi Aleyna Bilgetekin - Editör

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İstanbul'un ilçelerinde memleket dağılımı belli oldu! İşte ilçelerin hemşehri haritası...
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