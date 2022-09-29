İstanbul’un ilk katlı otoparkı yıkılıyor

"ÜZÜNTÜLÜYÜM BİNADA ÇOK HATIRAMIZ VAR GENÇLİĞİM O BİNADA GEÇTİ"

Yıkılacak olan binanın zemin katında bulunan ve yıllardır kiracı olan işletmeler de taşınma telaşına girdi. Binadaki ilk kiracılardan olan Nadir Güllü, "Tabii ki üzüntülüyüm. Çünkü ben 68 yaşındayım ve 18 yaşından beri oradayım. Yarım aşıra yaklaştı, az değil. Çıkmamız gerekiyorsa tabii çıkacağız ama üzüntülüyüz. Çok fazla hatıramız var. Hatta geçenlerde yıkılacağını duyan bir müşteri gelip, yerdeki çiniden bir parça, bir başka müşteri ise kapı kolundan bir parça almak istedi. "Küçükken dedem getiriyordu, şimdi de ben torunumu getiriyorum" diyen müşteriler oluştu. Bu çok önemli, tam 5 kuşak. Ama bir de şu var, çok şükür müşteri yoğunluğundan orası bize yetmemeye başlamıştı. Bu yeni yerimiz İnşallah daha ferah daha geniş daha iyi olacağını düşünüyorum. Zaten o da Karaköy'deydi bu da Karaköy'de. Şimdiki yerimizden 100 metre az ileride olacak" dedi.