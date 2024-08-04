İstanbul’un sağlığı Doç. Dr. Emre Güner’e emanet

Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, 8 senedir yürüttüğü İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü görevini törenle Doç.Dr. Abdullah Emre Güner'e devretti. Müdürlüğün fuaye alanında gerçekleştirilen törende konuşan Bakan Memişoğlu, "İstanbul İl Sağlık Müdürlüğündeki görevimi çok başarılı, özellikle Kovid'de, halk sağlığında filyasyon ekiplerini, ilçe sağlık müdürlüklerini ve birinci basamağımızı yöneten Abdullah Emre Güner kardeşime veriyorum. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde kamu sağlık sistemimize İstanbul'da 8 yılda en küçüğü 300 yataklı 28 hastane ilave ettik" dedi. Doç. Dr. Güner de "Koşacağız, koşmaya hazırız. Sizin bize devrettiğiniz bayrağı daha yükseklere inşallah taşıyacağız" dedi.