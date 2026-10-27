İstanbul’un sel riski haritası hazırlandı! Hangi ilçeler daha fazla risk altında?

İstanbul'un her ilçesi sel ve su baskını açısından aynı risk düzeyini taşımıyor. Bölgenin coğrafi yapısı, dere yataklarına yakınlığı, altyapısı ve yağış koşulları risk üzerinde etkili olabiliyor. İlçe bazında hazırlanan harita, kentte hangi bölgelerin daha dikkatli değerlendirilmesi gerektiğine ilişkin önemli bir tablo sunuyor.