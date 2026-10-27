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Giriş Tarihi: 27.10.2026 11:28 Son Güncelleme: 27.10.2026 11:36

İstanbul’un sel riski haritası hazırlandı! Hangi ilçeler daha fazla risk altında?

İstanbul’da yoğun yağışlarda yaşanabilecek su baskınları ve taşkınlar, kent genelinde sel riskini yeniden gündeme taşıyor. İlçelere göre hazırlanan sel riski haritası, hangi bölgelerin daha fazla tehlike altında olduğunu ve riskin nerelerde olduğunu gösteriyor. Harita, İstanbul’da yaşayanların yaşadıkları bölgenin risk oranını da ortaya çıkartıyor.

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ALEYNA BİLGETEKİN Yaşam
İstanbul’un sel riski haritası hazırlandı! Hangi ilçeler daha fazla risk altında?
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İstanbul'un her ilçesi sel ve su baskını açısından aynı risk düzeyini taşımıyor. Bölgenin coğrafi yapısı, dere yataklarına yakınlığı, altyapısı ve yağış koşulları risk üzerinde etkili olabiliyor. İlçe bazında hazırlanan harita, kentte hangi bölgelerin daha dikkatli değerlendirilmesi gerektiğine ilişkin önemli bir tablo sunuyor.

İstanbul’un sel riski haritası hazırlandı! Hangi ilçeler daha fazla risk altında?

İSTANBUL SEL RİSKİ HARİTASI 2026

İTÜ ve Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) işbirliğiyle "İstanbul'un ilçe bazlı sel risk haritalandırması" başlıklı çalışmada kentin ilçe ölçeğindeki sel riskleri, Türkiye'de ilk kez yapay zeka tabanlı bir karar destek algoritmasıyla ve tehlike, maruziyet, kırılganlık unsurlarıyla birlikte ele alınarak değerlendirildi.

İstanbul’un sel riski haritası hazırlandı! Hangi ilçeler daha fazla risk altında?

Projenin yürütücüsü İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Afet Yönetimi Enstitüsü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ekmekcioğlu, iklim değişikliği ve yoğun kentleşme baskısıyla şiddetli yağışlara bağlı sel olaylarının artması nedeniyle çalışmayı Türkiye'de nüfusun en yoğun olduğu İstanbul'da gerçekleştirdiklerini belirtti.

İşte, İstanbul'da sel riski olan ilçeler ve risk değerleri;

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İstanbul’un sel riski haritası hazırlandı! Hangi ilçeler daha fazla risk altında?

39. Adalar

Risk değeri: 0.1376

İstanbul’un sel riski haritası hazırlandı! Hangi ilçeler daha fazla risk altında?

38. Şile

Risk değeri: 0.1377

İstanbul’un sel riski haritası hazırlandı! Hangi ilçeler daha fazla risk altında?

37. Silivri

Risk değeri: 0.1831

İstanbul’un sel riski haritası hazırlandı! Hangi ilçeler daha fazla risk altında?

36. Sarıyer

Risk değeri: 0.1880

İstanbul’un sel riski haritası hazırlandı! Hangi ilçeler daha fazla risk altında?

35. Çekmeköy

Risk değeri: 0.2212

İstanbul’un sel riski haritası hazırlandı! Hangi ilçeler daha fazla risk altında?

34. Beykoz

Risk değeri: 0.2338

İstanbul’un sel riski haritası hazırlandı! Hangi ilçeler daha fazla risk altında?

33. Çatalca

Risk değeri: 0.2371

İstanbul’un sel riski haritası hazırlandı! Hangi ilçeler daha fazla risk altında?

32. Eyüpsultan

Risk değeri: 0.2685

İstanbul’un sel riski haritası hazırlandı! Hangi ilçeler daha fazla risk altında?

31. Büyükçekmece

Risk değeri: 0.2821

İstanbul’un sel riski haritası hazırlandı! Hangi ilçeler daha fazla risk altında?

30. Tuzla

Risk değeri: 0.2865

İstanbul’un sel riski haritası hazırlandı! Hangi ilçeler daha fazla risk altında?

29. Arnavutköy

Risk değeri: 0.2877

İstanbul’un sel riski haritası hazırlandı! Hangi ilçeler daha fazla risk altında?

28. Başakşehir

Risk değeri: 0.2880

İstanbul’un sel riski haritası hazırlandı! Hangi ilçeler daha fazla risk altında?

27. Pendik

Risk değeri: 0.2895

İstanbul’un sel riski haritası hazırlandı! Hangi ilçeler daha fazla risk altında?

26. Maltepe

Risk değeri: 0.3803

İstanbul’un sel riski haritası hazırlandı! Hangi ilçeler daha fazla risk altında?

25. Sancaktepe

Risk değeri: 0.3941

İstanbul’un sel riski haritası hazırlandı! Hangi ilçeler daha fazla risk altında?

24. Beylikdüzü

Risk değeri: 0.3983

İstanbul’un sel riski haritası hazırlandı! Hangi ilçeler daha fazla risk altında?

23. Avcılar

Risk değeri: 0.4090

İstanbul’un sel riski haritası hazırlandı! Hangi ilçeler daha fazla risk altında?

22. Beşiktaş

Risk değeri: 0.4301

İstanbul’un sel riski haritası hazırlandı! Hangi ilçeler daha fazla risk altında?

21. Kartal

Risk değeri: 0.4478

İstanbul’un sel riski haritası hazırlandı! Hangi ilçeler daha fazla risk altında?

20. Sultangazi

Risk değeri: 0.4542

İstanbul’un sel riski haritası hazırlandı! Hangi ilçeler daha fazla risk altında?

19. Sultanbeyli

Risk değeri: 0.4576

İstanbul’un sel riski haritası hazırlandı! Hangi ilçeler daha fazla risk altında?

18. Bakırköy

Risk değeri: 0.4818

İstanbul’un sel riski haritası hazırlandı! Hangi ilçeler daha fazla risk altında?

17. Üsküdar

Risk değeri: 0.5297

İstanbul’un sel riski haritası hazırlandı! Hangi ilçeler daha fazla risk altında?

16. Ümraniye

Risk değeri: 0.5339

İstanbul’un sel riski haritası hazırlandı! Hangi ilçeler daha fazla risk altında?

15. Ataşehir

Risk değeri: 0.5366

İstanbul’un sel riski haritası hazırlandı! Hangi ilçeler daha fazla risk altında?

14. Kadıköy

Risk değeri: 0.5615

İstanbul’un sel riski haritası hazırlandı! Hangi ilçeler daha fazla risk altında?

13. Küçükçekmece

Risk değeri: 0.5816

İstanbul’un sel riski haritası hazırlandı! Hangi ilçeler daha fazla risk altında?

12. Esenyurt

Risk değeri: 0.6142

İstanbul’un sel riski haritası hazırlandı! Hangi ilçeler daha fazla risk altında?

11. Şişli

Risk değeri: 0.6392

İstanbul’un sel riski haritası hazırlandı! Hangi ilçeler daha fazla risk altında?

10. Kağıthane

Risk değeri: 0.6516

İstanbul’un sel riski haritası hazırlandı! Hangi ilçeler daha fazla risk altında?

9. Esenler

Risk değeri: 0.6616

İstanbul’un sel riski haritası hazırlandı! Hangi ilçeler daha fazla risk altında?

8. Zeytinburnu

Risk değeri: 0.6812

İstanbul’un sel riski haritası hazırlandı! Hangi ilçeler daha fazla risk altında?

7. Bayrampaşa

Risk değeri: 0.7093

İstanbul’un sel riski haritası hazırlandı! Hangi ilçeler daha fazla risk altında?

6. Bahçelievler

Risk değeri: 0.7109

İstanbul’un sel riski haritası hazırlandı! Hangi ilçeler daha fazla risk altında?

5. Beyoğlu

Risk değeri: 0.7211

İstanbul’un sel riski haritası hazırlandı! Hangi ilçeler daha fazla risk altında?

4. Güngören

Risk değeri: 0.7305

İstanbul’un sel riski haritası hazırlandı! Hangi ilçeler daha fazla risk altında?

3. Bağcılar

Risk değeri: 0.7340

İstanbul’un sel riski haritası hazırlandı! Hangi ilçeler daha fazla risk altında?

2. Gaziosmanpaşa

Risk değeri: 0.7505

İstanbul’un sel riski haritası hazırlandı! Hangi ilçeler daha fazla risk altında?

1. Fatih

Risk değeri: 0.7750

İstanbul’un sel riski haritası hazırlandı! Hangi ilçeler daha fazla risk altında?

İstanbul'da ilçelere göre sel riski haritası...

Haber Girişi Aleyna Bilgetekin - Editör

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İstanbul’un sel riski haritası hazırlandı! Hangi ilçeler daha fazla risk altında?
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