İstanbul’un sel riski haritası hazırlandı! Hangi ilçeler daha fazla risk altında?

İstanbul'un her ilçesi sel ve su baskını açısından aynı risk düzeyini taşımıyor. Bölgenin coğrafi yapısı, dere yataklarına yakınlığı, altyapısı ve yağış koşulları risk üzerinde etkili olabiliyor. İlçe bazında hazırlanan harita, kentte hangi bölgelerin daha dikkatli değerlendirilmesi gerektiğine ilişkin önemli bir tablo sunuyor.
İTÜ ve Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) işbirliğiyle "İstanbul'un ilçe bazlı sel risk haritalandırması" başlıklı çalışmada kentin ilçe ölçeğindeki sel riskleri, Türkiye'de ilk kez yapay zeka tabanlı bir karar destek algoritmasıyla ve tehlike, maruziyet, kırılganlık unsurlarıyla birlikte ele alınarak değerlendirildi.
Projenin yürütücüsü İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Afet Yönetimi Enstitüsü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ekmekcioğlu, iklim değişikliği ve yoğun kentleşme baskısıyla şiddetli yağışlara bağlı sel olaylarının artması nedeniyle çalışmayı Türkiye'de nüfusun en yoğun olduğu İstanbul'da gerçekleştirdiklerini belirtti.
İşte, İstanbul'da sel riski olan ilçeler ve risk değerleri;
39. Adalar
Risk değeri: 0.1376
38. Şile
Risk değeri: 0.1377
37. Silivri
Risk değeri: 0.1831
36. Sarıyer
Risk değeri: 0.1880
35. Çekmeköy
Risk değeri: 0.2212
34. Beykoz
Risk değeri: 0.2338
33. Çatalca
Risk değeri: 0.2371
32. Eyüpsultan
Risk değeri: 0.2685
31. Büyükçekmece
Risk değeri: 0.2821
30. Tuzla
Risk değeri: 0.2865
29. Arnavutköy
Risk değeri: 0.2877
28. Başakşehir
Risk değeri: 0.2880
27. Pendik
Risk değeri: 0.2895
26. Maltepe
Risk değeri: 0.3803
25. Sancaktepe
Risk değeri: 0.3941
24. Beylikdüzü
Risk değeri: 0.3983
23. Avcılar
Risk değeri: 0.4090
22. Beşiktaş
Risk değeri: 0.4301
21. Kartal
Risk değeri: 0.4478
20. Sultangazi
Risk değeri: 0.4542
19. Sultanbeyli
Risk değeri: 0.4576
18. Bakırköy
Risk değeri: 0.4818
17. Üsküdar
Risk değeri: 0.5297
16. Ümraniye
Risk değeri: 0.5339
15. Ataşehir
Risk değeri: 0.5366
14. Kadıköy
Risk değeri: 0.5615
13. Küçükçekmece
Risk değeri: 0.5816
12. Esenyurt
Risk değeri: 0.6142
11. Şişli
Risk değeri: 0.6392
10. Kağıthane
Risk değeri: 0.6516
9. Esenler
Risk değeri: 0.6616
8. Zeytinburnu
Risk değeri: 0.6812
7. Bayrampaşa
Risk değeri: 0.7093
6. Bahçelievler
Risk değeri: 0.7109
5. Beyoğlu
Risk değeri: 0.7211
4. Güngören
Risk değeri: 0.7305
3. Bağcılar
Risk değeri: 0.7340
2. Gaziosmanpaşa
Risk değeri: 0.7505
1. Fatih
Risk değeri: 0.7750