İstanbul’un sona kalan kurbanları için pazarlıklar sıklaştı

Kurban Bayramı öncesinde elde kalan hayvanları satmak için fiyatlarda indirim yapan satıcılar ile alıcılar arasında pazarlıklar devam ediyor, İstanbul'un son kurbanlıkları satılıyor. Türkiye'nin çeşitli illerinden gelen satıcılar, ellerinde hayvanlarla dönmemek için son gün öncesi fiyatlarda indirim yapsa da pazarda satılamayan çok sayıda hayvan bulunuyor.Satıcılar bayramın arefe ve birinci gününden umutlu olduklarını kaydettiler.
KEÇİ BEHLÜL DE DERTLİ
Bahçelievler Belediyesi Kurban Satış ve Kesim Alanı'nda küçükbaş hayvan satan Ersan Sevinç, Edirne'den geldiğini ve 40 senedir bu işi yaptığını belirterek ''Satışlardan memnun değiliz, fiyatlarda düşüş olmasına rağmen iyi değil. Yaklaşık 30-35 bin arası satış oluyordu, şimdi 10-25 bin lira arası satılıyor. Önceki senelere göre satışlar kötüydü. Arkada size poz veren keçimizin ismi Behlül, o da bizim gibi dertli'' dedi.
FİYATLAR 100-250 BİN TL ARALIĞINDA
Tokat'tan 28 büyükbaş ile geldiklerini söyleyen Muharrem Akgül, ''Biz az hayvanla geldik, büyük kısmını sattık. 1 tonluk hayvanımız vardı 250 bin liraya sattık. Fiyatlarımız en düşük 100 bin, en yüksek 250 bin lira aralığındaydı. Tek bir hayvanımız kaldı'' sözlerini ifade etti.
25 senedir hayvan satışı yapan İbrahim Öğüt ise ''Satışlar pek mutlu etmedi. Beklediğimiz verimi alamıyoruz, marketlerde hisse satışı yapılıyor üreticiyi etkiliyor, hayvan sayımızı azaltmak zorunda kalıyoruz. 700 kilogram ağırlığındaki hayvanımızı 175 bin liraya verdik, düşük kilolular 100 bin lira civarında'' diye konuştu.
KÜÇÜKBAŞ VE BÜYÜK BAŞ İÇİN AYRI KESİM ALANLARI HAZIRLANDI
Bahçelievler Belediyesi ise kurban satış ve kurban kesim alanlarını hazır hale getirdi. Bahçelievler Belediyesi kurban satışının yanı sıra küçükbaş ve büyükbaş kurbanların kesimi için de iki ayrı alanda İstanbul'un en modern kesim alanlarının kurulumu gerçekleştirdi. 150 uzman kasabın görev yaptığı ve günlük yaklaşık 300 hayvan kesme kapasitesi bulunan alanda yoğunluk yaşanmasına rağmen, alınan önlemler sayesinde vatandaşların dini vecibelerini rahatlıkla yerine getirmelerine olanak sağlıyor.
KESİM SONRASI HİJYENİK KOŞULLARDA POŞETLENİP TESLİM EDİLİYOR
Kurban kesim alanında yaşanan yoğunluğa rağmen alınan tedbirler ve öncesinde yapılan hazırlıklarla kimse mağdur edilmiyor. Kurban kesim alanında kurulan bekleme alanlarında sıralarını bekleyen Bahçelievlerli komşulara gün boyunca belediye ekipleri tarafından ikramlar yapılıyor. Kesim sırasının kendi kurbanına geldiğini SMS yoluyla öğrenen vatandaşlar ayakta sıra beklemeden, azami hijyen koşullarında kolaylıkla kurbanlıkları kestirebiliyor. Ortalama 12 dakikada bir kurban kesimi yapılan alanda kurbanlar el değmeden mekanik raylı sistemden geçirilerek taşınabilir parçalar halinde poşetlenerek sahiplerine teslim ediliyor.