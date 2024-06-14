İstanbul’un sona kalan kurbanları için pazarlıklar sıklaştı

FİYATLAR 100-250 BİN TL ARALIĞINDA

Tokat'tan 28 büyükbaş ile geldiklerini söyleyen Muharrem Akgül, ''Biz az hayvanla geldik, büyük kısmını sattık. 1 tonluk hayvanımız vardı 250 bin liraya sattık. Fiyatlarımız en düşük 100 bin, en yüksek 250 bin lira aralığındaydı. Tek bir hayvanımız kaldı'' sözlerini ifade etti.

25 senedir hayvan satışı yapan İbrahim Öğüt ise ''Satışlar pek mutlu etmedi. Beklediğimiz verimi alamıyoruz, marketlerde hisse satışı yapılıyor üreticiyi etkiliyor, hayvan sayımızı azaltmak zorunda kalıyoruz. 700 kilogram ağırlığındaki hayvanımızı 175 bin liraya verdik, düşük kilolular 100 bin lira civarında'' diye konuştu.