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Giriş Tarihi: 18.1.2023

İstanbul’un stresinden kaçtı devlet desteğiyle besici oldu

İstanbul’un stresinden kaçtı devlet desteğiyle besici oldu
İstanbul'da yaşarken metropolün stresinden kaçmak için Kırklareli'nin Yoğuntaş köyüne gelen 38 yaşındaki Çiğdem Güneğe, çalışkanlığı ve azmi sayesinde çiftlik sahibi oldu. Güneğe, yaklaşık 7 yıl önce İstanbul'un stresinden birkaç gün uzaklaşmak amacıyla, karavanla babaannesi ve dedesinin bulunduğu Yoğuntaş köyüne geldi. Özel sektörde yöneticilik yapan emekli eşi Gökhan ve 3 çocuğu ile dedesi ve babaannesini ziyaret eden Güneğe, köylülerin önerisi ile karavanını köyün Kale mevkisine park etti. Özellikle güneşin doğuşu ile kızaran gökyüzünün oluşturduğu manzaraya hayran kalan aile fertleri, köye yerleşmeye karar verdi. Bir yıl sonra karavanlarını satarak köye gelen aile burada satın aldıkları araziye küçük bir ev yaptı. Ardından Çiğdem Güneğe, İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne giderek Genç Çiftçi projesine başvurdu. Devlet desteği ile aldığı 32 küçükbaşla besiciliğe başlayan Güneğe, hayvan sayısını 5 yılda 90'a kadar çıkardı. Güneğe, çiftliğinde tavuk, köpek ve kaz gibi hayvanlar da besliyor. Hayvanlarına çoğunlukla üniversite mezunu 23 yaşındaki kızı Şira ile bakan Güneğe'nin 13 yaşındaki kızı Ada ise köy okulunda eğitimine devam ediyor. Güneğe'nin diğer çocuğu ise üniversite eğitimini sürdürüyor. AA

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İstanbul’un stresinden kaçtı devlet desteğiyle besici oldu
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