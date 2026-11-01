İstanbul’un su rezervlerinde kasım ayının ilk tablosu! Barajlarda son durum belli oldu

İSTANBUL'UN EN DOLU VE EN BOŞ BARAJLARI HANGİLERİ?

Barajlar arasındaki doluluk farkı dikkat çekiyor. Paylaşılan tabloda Darlık Barajı yüzde 91,21 ile en yüksek doluluk oranına sahip baraj olarak öne çıkarken Pabuçdere Barajı yüzde 2,6 ile son sırada yer alıyor.

Ömerli Barajı yüzde 78,67, Alibey Barajı ise yüzde 70,97 doluluk oranıyla yüksek seviyelerde bulunuyor. Buna karşılık Kazandere ve Pabuçdere barajlarındaki düşük doluluk oranları dikkat çekiyor.