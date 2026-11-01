İstanbul’un su rezervlerinde kasım ayının ilk tablosu! Barajlarda son durum belli oldu

1 Kasım 2026 İstanbul baraj doluluk oranları, yeni ayın ilk gününde vatandaşların gündeminde yer aldı. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından açıklanan günlük verilerle birlikte Ömerli, Terkos, Darlık, Büyükçekmece ve diğer barajlardaki son durum merak ediliyor. İşte İstanbul'un su kaynaklarına ilişkin güncel tablo…
1 Kasım 2026 tarihli verileri aktaran habere göre İstanbul'daki 10 barajın ortalama doluluk oranı yüzde 53,74 olarak kaydedildi.
İstanbul'a su sağlayan barajlarda doluluk oranları baraj bazında farklılık gösteriyor. 1 Kasım tarihli haberde aktarılan oranlara göre en yüksek doluluk Darlık Barajı'nda, en düşük doluluk ise Pabuçdere Barajı'nda kaydedildi.
Darlık Barajı: Yüzde 91,21
Ömerli Barajı: Yüzde 78,67
Alibey Barajı: Yüzde 70,97
Elmalı Barajı: Yüzde 62,35
Istrancalar Barajı: Yüzde 44,26
Terkos Barajı: Yüzde 38,25
Sazlıdere Barajı: Yüzde 33,39
Büyükçekmece Barajı: Yüzde 31,69
Kazandere Barajı: Yüzde 3,35
Pabuçdere Barajı: Yüzde 2,6
Barajlar arasındaki doluluk farkı dikkat çekiyor. Paylaşılan tabloda Darlık Barajı yüzde 91,21 ile en yüksek doluluk oranına sahip baraj olarak öne çıkarken Pabuçdere Barajı yüzde 2,6 ile son sırada yer alıyor.
Ömerli Barajı yüzde 78,67, Alibey Barajı ise yüzde 70,97 doluluk oranıyla yüksek seviyelerde bulunuyor. Buna karşılık Kazandere ve Pabuçdere barajlarındaki düşük doluluk oranları dikkat çekiyor.