Haberler Yaşam Haberleri İstanbul'un yeni yüzü Sazlıdere Köprüsü
Giriş Tarihi: 26.10.2026

İstanbul'un yeni yüzü Sazlıdere Köprüsü

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
İstanbul’un yeni yüzü Sazlıdere Köprüsü
  • ABONE OL

İstanbul'un ulaşım projeleri arasında yer alan Sazlıdere Köprüsü'nde yapım çalışmaları devam ediyor. Köprü ve çevresindeki çalışmalar havadan görüntülenirken, bölgede yürütülen faaliyetler dikkat çekti. Havadan çekilen görüntülerde köprüdeki çalışmaların son durumu kaydedildi. Sazlıdere Barajı çevresinde bulunan köprüde çalışmalar sürerken, bölgenin havadan görünümü de görüntülere yansıdı.

8 ŞERİTLİ OLACAK
Gergin eğik askılı sistemle inşa edilen köprü, 196 metre yüksekliğinde elmas geometrisine sahip iki kuleyle tasarlandı. Köprünün ana açıklığı 440 metre, yan açıklıkları ise 210'ar metre olacak. Ana köprü uzunluğu 860 metre olarak planlanırken, yaklaşım viyadükleriyle birlikte toplam uzunluk 1.618 metreye ulaşacak. Toplam 46 metre tabliye genişliğine sahip köprü, 4 gidiş ve 4 geliş olmak üzere 8 şeritli olarak tasarlandı. Sazlıdere Köprüsü, Kuzey Marmara Otoyolu'nun Nakkaş-Başakşehir kesiminin önemli yapılarından biri olarak öne çıkıyor. Otoyol güzergahı, Nakkaş Kavşağı'ndan başlayarak Yeşilbayır, Deliklikaya ve Hadımköy yerleşimlerinin kuzeyinden geçiyor.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör
#KUZEY MARMARA OTOYOLU #SAZLIDERE BARAJI #İSTANBUL
Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
ARKADAŞINA GÖNDER
İstanbul'un yeni yüzü Sazlıdere Köprüsü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA