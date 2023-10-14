Haberler Yaşam Haberleri İşte tefecilik çetesinin yöntemi! Gayrimenkulleri ele geçirip şantaj yaptılar
Giriş Tarihi: 14.10.2023 09:15 Son Güncelleme: 14.10.2023 09:19

İşte tefecilik çetesinin yöntemi! Gayrimenkulleri ele geçirip şantaj yaptılar

“Yüksek Kar Payı” vaadiyle çok sayıda kişinin gayrimenkullerini devralan ve gayrimenkulleri üçüncü kişilerin üzerine yaparak mağdurlardan şantaj yoluyla para alan tefecilik çetesi çökertildi.

Emir SOMER Emir SOMER
İşte tefecilik çetesinin yöntemi! Gayrimenkulleri ele geçirip şantaj yaptılar

"Örgütlü Tefecilik, Şantaj ve Nitelikli Dolandırıcılık" suçlarını kapsayan operasyonunu İstanbul Emniyeti Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri düzenledi.

Bir kamu görevlisinin kurduğu bir çetenin üyelerinin tefecilerle birlikte ortak hareket ederek, paralarını yüksek faizle kullandırmak isteyen vatandaşların gayrimenkullerini geçici olarak devralma karşılığında kar payı vaadinde bulundukları, gayrimenkullerini devraldıkları kişilere birkaç ay göstermelik ödemeler yaptıkları tespit edildi.

Çete üyelerinin bir süre sonra gayrimenkulleri üçüncü kişiler adına tescil ettirdikleri ve mağdurların mal varlıklarını ele geçirdikleri saptandı. Gayrimenkulleri satma şantajıyla mağdurlardan yüklü miktarda paralar alan çetenin üyelerine İstanbul ve Balıkesir'de eş zamanlı operasyon düzenlendi.

13 çete üyesi yakalanarak gözaltına alındı. Bir ruhsatsız silah, 52 tapu, 45 tam altın, 200 gram levha altın, iki milyon lira değerinde çek ve bin 500 euro nakit para ele geçirildi.

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İşte tefecilik çetesinin yöntemi! Gayrimenkulleri ele geçirip şantaj yaptılar
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