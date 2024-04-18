İŞTE VEDA EDEN! Survivor birleşme partisi öncesi kim gitti, son elenen hangi yarışmacı oldu, adaya kim veda etti?

Survivor All Star 2024'te dün gece eleme heyecanı yaşandı. TV8 ekranlarının fenomen yarışmasında dün akşam erkekler potasında yer alan Batuhan, Yaman, Yunus Emre ve Özgür arasından biri yarışmaya veda etti. Survivor kim elendi sorusuna yanıt arayan izleyiciler arama motorlarına yöneldi. Kritik gecede birleşme partisi öncesi bir veda yaşandı. Peki, 17 Şubat 2024 Survivor kim elendi, hangi yarışmacı gitti? İşte yanıtı.
SURVİVOR KİM ELENDİ?
Survivor eleme düellosunda 4 yarışmacı gitme kalma mücadelesi verdi. Mavi takımdan Yaman ve Batuhan, Kırmızı takımdan ise Özgür ve Yunus Emre eleme gecesinde karşı karşıya geldi.
Eşleşmelerde ilk olarak Yaman ve Yunus Emre karşı karşıya gelirken ikinci eşleşmede ise Özgür ve Batuhan karşı karıya geldi. Yarı finaldeki eşleşmelerde kazanan adını adaylıktan sildirerek adada kalmayı garantiledi.
BİRLEŞME PARTİSİ ÖNCESİ KİM VEDA ETTİ?
Yaman ve Yunus Emre eşleşmesinin kazananı Yunus Emre oldu.
Batuhan ve Özgür eşleşmesinin kazananı Özgür oldu.
Yarışmanın sonunda Batuhan ve Yaman arasında düello oyunu oynandı.
Düello sonucu yarışmaya veda eden isim belli oldu.
Birleşme partisi öncesi Survivor All Star'a veda eden isim Yaman Keleş oldu.