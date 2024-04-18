Haberler Yaşam Haberleri İŞTE VEDA EDEN! Survivor birleşme partisi öncesi kim gitti, son elenen hangi yarışmacı oldu, adaya kim veda etti?
Giriş Tarihi: 18.4.2024 06:49

İŞTE VEDA EDEN! Survivor birleşme partisi öncesi kim gitti, son elenen hangi yarışmacı oldu, adaya kim veda etti?

Survivor kim elendi sorusu dün gece yanıt buldu. TV8 ekranlarının uzun soluklu yarışma programı Survivor’da dün gece eleme heyecanı yaşandı. Özgür, Yaman, Yunus Emre ve Batuhan’ın potada yer aldığı yarışmada gerilim ve heyecan hat safhaya yükseldi. Her hafta kalma gitme mücadelesinin yaşandığı yarışmada elenen isim gecenin sonunda belli olurken o anlara yetişemeyenler Survivor kim gitti merak ediyor. Açlığın yanında fiziksel zorluklarla da mücadele eden yarışmacılar birleşme partisi öncesi elenen son yarışmacı olmamak için mücadele etti. Peki, TV8 ile 17 Nisan 2024 Survivor kim gitti, kim veda etti? İşte düelloyu kaybeden ve elenen yarışmacı ve son bölümden detaylar…

İŞTE VEDA EDEN! Survivor birleşme partisi öncesi kim gitti, son elenen hangi yarışmacı oldu, adaya kim veda etti?

Survivor All Star 2024'te dün gece eleme heyecanı yaşandı. TV8 ekranlarının fenomen yarışmasında dün akşam erkekler potasında yer alan Batuhan, Yaman, Yunus Emre ve Özgür arasından biri yarışmaya veda etti. Survivor kim elendi sorusuna yanıt arayan izleyiciler arama motorlarına yöneldi. Kritik gecede birleşme partisi öncesi bir veda yaşandı. Peki, 17 Şubat 2024 Survivor kim elendi, hangi yarışmacı gitti? İşte yanıtı.

SURVİVOR KİM ELENDİ?
Survivor eleme düellosunda 4 yarışmacı gitme kalma mücadelesi verdi. Mavi takımdan Yaman ve Batuhan, Kırmızı takımdan ise Özgür ve Yunus Emre eleme gecesinde karşı karşıya geldi.

Eşleşmelerde ilk olarak Yaman ve Yunus Emre karşı karşıya gelirken ikinci eşleşmede ise Özgür ve Batuhan karşı karıya geldi. Yarı finaldeki eşleşmelerde kazanan adını adaylıktan sildirerek adada kalmayı garantiledi.

BİRLEŞME PARTİSİ ÖNCESİ KİM VEDA ETTİ?

Yaman ve Yunus Emre eşleşmesinin kazananı Yunus Emre oldu.

Batuhan ve Özgür eşleşmesinin kazananı Özgür oldu.

Yarışmanın sonunda Batuhan ve Yaman arasında düello oyunu oynandı.

Düello sonucu yarışmaya veda eden isim belli oldu.

Birleşme partisi öncesi Survivor All Star'a veda eden isim Yaman Keleş oldu.

SURVİVOR ELEME ADAYLARI

1. eleme adayı: ÖZGÜR

2. eleme adayı: YAMAN

3. eleme adayı: YUNUS EMRE

4. eleme adayı: BATUHAN

SURVİVOR'DA GEÇEN HAFTA KİM ELENDİ?

Survivor'da en son Hakan Hatipoğlu elenerek adaya veda etti.

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İŞTE VEDA EDEN! Survivor birleşme partisi öncesi kim gitti, son elenen hangi yarışmacı oldu, adaya kim veda etti?
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