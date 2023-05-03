İstek şarkı cinayetinde yeni gelişme! Bıçaklı saldırgan tutuklandı: Savunması pes dedirtti

Kadıköy'de dün 19.00 sıralarında Cihan Aymaz ile çaldığı müziği sevmediğini söyleyen Mehmet Caymaz arasında tartışma çıktı. O esnada saldırgan adam, çıkardığı bıçakla müzisyeni kalbinden bıçakladı. Aldığı darbeyle genç müzisyen denize düşerken bıçaklı saldırgan Cihan Aymaz'ın peşinden denize atladı ve darp etmeye devam etti. Cihan Aymaz'ın düştüğü su kana bulanırken, saldırgan açığa doğru yüzerek kaçmaya çalıştı. Ardından hastaneye kaldırılan müzisyenin hayatını kaybettiği öğrenildi.

ŞÜPHELİ ADLİYEYE GETİRİLDİ

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, korkunç cinayetle ilgili soruşturma başlattı. Yürütülen soruşturmada gözaltına alınan şüpheli Mehmet Caymaz, emniyet işlemlerinin tamamlanmasından sonra İstanbul Anadolu Adliyesi'ne getirildi.

SUÇU MÜZİSYEN VE ARKADAŞLARINA ATTI

Savcılıktaki ifadesinde polislerin taraflı olduğunu düşündüğü için karakolda konuşmak istemediğini söyleyen şüpheli Mehmet Caymaz, "Beni darp ettiler. Ben vefat eden Cihan Aymaz'ı tanımam. Akşam saatlerinde ben Kadıköy sahile tek başıma gittim. Orada kendim alkol alıyordum. Sahilde bir grup sazla müzik çalıyordu. O esnada ben şahıslara seslenerek müzik çalmalarını istedim. Bu isteğimin üzerine müzik çalan grup bana bağırmaya başladılar. Ben şahısların yanına doğru gidince beni tehdit ettiler. Dosyada tanık olarak ifade veren şahıslar aslında Cihan'ın arkadaşlarıdır. Bana "Seni linç ederiz" dediler. Sonrasında bu şahıslar bir anda benim üzerime doğru hamle yapıp bana vurmaya başladılar" dedi.

SAVUNMASI PES DEDİRTTİ

Savunmasının devamında kendisini savunma amaçlı yanındaki bıçağı çıkarttığını söyleyen şüpheli adam, "Bıçağı şahıslara doğru bir defa savurdum. Bu savurma sonucu şahsın darbe alıp almadığını bilmiyorum. Aramızda arbede yaşandı. Arbede sonucu olay nedeni ile adını öğrendiğim Cihan isimli şahıs denize düştü. Diğer şahıslar bana saldırmaya devam ederken ben kavgayı bırakıp denize atladım. Denizde Cihan isimli şahsı tartışmaya çalışırken Cihan beni boğmaya çalıştı. Ona rağmen ben Cihan'ı açıktan sahile doğru getirdim. Kıyıda bulunan arkadaşları Cihan'ı denizden çıkarttılar. Arkadaşları bana bıçak gösterip küfür ettiler" diyerek amacının kimseyi öldürmek olmadığını söyledi.

"BEN ÇALMASINI İSTEDİM AMA O ÇALMADI"

Savcılık, ifadesinin ardından şüpheli Mehmet Caymaz'ı "Kasten öldürme" suçundan tutuklama talebiyle İstanbul Anadolu Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk etti. hakimlik sorgusunda da savunmasını tekrarlayan şüpheli Caymaz, "Ben müzik çalmasını istedim o da çalmadı. Beni tahrik etti. Kendimi koruma amacıyla hareket ettim." Sözlerini sarf etti.

BIÇAKLI SALDIRGAN TUTUKLANDI

Hakimlik, sorgusunun ardından şüpheli Mehmet Caymaz'ın olay tutanağı, otopsi raporu, tanık beyanları ve şüphelinin hayatın olağan akışına aykırı savunmalarından dolayı tutuklanarak cezaevine gönderilmesine karar verdi.