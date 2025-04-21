İstiklal Caddesi’nde korkutan yangın

İstiklal Caddesinde akşam saat 22.30 sıralarında 6 katlı binanın alt katında yer alan büfede yangın çıktı. Yangında dükkanı yoğun duman sardı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bir polis dumanların sardığı binada kalan çocuğu kucağında çıkardı. Vatandaşların ve itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Olay yerinde müdahale edilen çocuğun sağlık durumun iyi olduğu öğrenilirken yangın ile ilgili inceleme başlatıldığı kaydedildi.