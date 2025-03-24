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Giriş Tarihi: 24.3.2025 14:23

İstiklal Caddesi'ndekki tarihi Suriye Pasajı'nda yangın: Alevler kısa sürede kontrol altına alındı

İstanbul Beyoğlu'nda İstiklal Caddesi'nde bulunan tarihi Suriye Pasajı’nda yangın çıktı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangının çıktığı ilk anlar ve itfaiye ekiplerinin müdahalesi cep telefonu kamerasına yansıdı.

İstiklal Caddesi’ndekki tarihi Suriye Pasajı’nda yangın: Alevler kısa sürede kontrol altına alındı

İstiklal Caddesi'nde bulunan tarihi Suriye Pasajı'nın 4'üncü katında saat 12.00 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Pasajdan dumanların yükseldiğini görenler itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine, olay yerine Beyoğlu, Şişli, Fatih, Beşiktaş ve Bakırköy itfaiye ekipleri sevk edildi.

İstiklal Caddesi'nde konuşlanan itfaiye ekipleri 3 farklı noktadan müdahale ettikleri yangını kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü. Soğutma çalışmaları sürerken, yangının çıktığı ilk anlar ve ekiplerin yangına müdahalesi cep telefonu kamerasına yansıdı.

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İstiklal Caddesi'ndekki tarihi Suriye Pasajı'nda yangın: Alevler kısa sürede kontrol altına alındı
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