İstiklal şairimizin fikri dünyası sınırları aşıyor

Sebilürreşad Vakfı, Mehmet Akif Ersoy'un vefatının 90. yılı dolayısıyla başlattığı kültür ve yayın çalışmaları kapsamında şairin 7 kitaptan oluşan eseri "Safahat"ı 10 dilde yayınlamaya hazırlanıyor. Proje ile Ersoy'un insan, toplum, ahlak, adalet, hürriyet, istiklal ve medeniyet üzerine düşüncelerinin uluslararası okuyucularla buluşturulması amaçlanıyor. Sebilürreşad Vakfı Mütevelli Başkanı Fatih Bayhan, "Safahat, yalnızca Türk milletinin değil, insanlığın ortak vicdanına seslenen bir ahlak, iman, fikir ve medeniyet eseridir. Akif'in sesini dünya dillerinde yeniden duyurmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

DİJİTAL ORTAMA TAŞINACAK

Vakıf, çeviri projesinin yanı sıra gençlere yönelik "Gençler İçin Safahat" başlıklı açıklamalı baskılar, seçme şiirler ve akademik incelemeler hazırlamayı da hedefliyor. Eserin dijital ortamda erişilebilir hale getirilmesi, sesli kitap uygulamaları ve görme engelli okuyuculara yönelik yayınlar da planlanan çalışmalar arasında bulunuyor. Vakıf ayrıca, Akif'in hayatında önemli yeri bulunan Mısır'ın başkenti Kahire başta olmak üzere yurt dışında da akademik ve kültürel etkinlikler gerçekleştirmeyi planlıyor.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör