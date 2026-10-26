İstilacı böceklere karşı siber kalkan önlemi

Trabzon Ticaret Borsası (TTB) koordinasyonunda yürütülen AB destekli AGRICOOP Projesi ile Karadeniz Havzası'nda fındık başta olmak üzere tarımsal üretimi tehdit eden istilacı zararlılar, 'İklim ve Zararlı Böcek Tespit İstasyonları' ile anlık takip edilecek. Aralık ayında Türkiye'nin yanı sıra, Bulgaristan ve Gürcistan'da 15 noktaya kurulumuna başlanması planlanan istasyonlarda; sensörler, görüntüleme sistemleri ve feromon tuzaklar aracılığıyla hava ve toprak koşulları ile zararlı böceklerin popülasyonu takibe alınacak. Elde edilen veriler, üreticilerin MAPPEST mobil uygulaması üzerinden bahçelerinde gördükleri zararlıların fotoğraflarını sisteme yüklemesiyle bir arada değerlendirilecek. Bu sayede zararlı istilacı türlerin hangi bölgelerde yoğunlaştığı, yayılış alanları ve mevsimsel hareketleri belirlendiği sistemle, tarımsal riskler erken belirlenecek.

MÜCADELE KOLAYLAŞACAK

Trabzon Ticaret Borsası Başkanı Eyyüp Ergan, "15 istasyon kuracağız. İstasyonların büyük bir kısmı da Trabzon'da kurulacak. Bu istasyonların bölgemizde zararlılara karşı faydalı olacağını umuyorum" dedi.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör