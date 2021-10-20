İstinat duvarı çöktü: "Deprem oluyor zannettik"

Binada yaşayan Nilgün Altınok, "O kadar çok alıştık ki gece gündüz sesler durmuyor. Çok kuvvetli sesler. Yine kazı vardır diye dikkate bile almadık. Çünkü bizim bu olduğumuz yerin altı kayalık ve o kadar çok zorluyorlar ki kırmak için. Dışarı bir çıktım baktım ki komşularımız, aile dostlarımızın şu an evleri, bahçeleri, her şeyi gitti. Ama yetkililer sağ olsun hiç kimse bir şeye müdahale ettiği yok. İstinat duvarı çöktü. Yan evinin duvarı gitti. Salon gitti şu an. Belki bir birkaç saat sonra belki bina çökecek. Altta zemine ne kadar zarar verildiğini bilmiyoruz." dedi.