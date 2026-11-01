İstismarcı anneye 30 yıl ceza

Sancaktepe'deyaşanan olayda, 44 yaşındaki anne S.D.'nin, 2011 doğumlu kızı D.D.'yi 6 yaşından itibaren farklı tarihlerde maddi menfaat karşılığında Aydın Ö., Engin A., Selahattin T. ve Tahir G.'nin evlerine götürerek cinsel istismara maruz kalmasına neden olduğu iddia edildi. Mağdur küçük kız beyanında, vücudunun farklı bölgelerine dokunulduğunu ve cinsel istismara uğradığını anlattı. İstanbul Anadolu Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasında sanık anne, suçlamaları reddederek fırıncılık yaptığını ve aylık gelirinin 24 bin lira olduğunu öne sürdü.

CEZADA İNDİRİM YOK

Ancak mahkeme heyeti, toplanan deliller ve mağdur ifadeleri doğrultusunda sanığın suçunu sabit buldu. Heyet, sanık S.D.'yi kızını cinsel ilişkide bulunması amacıyla para karşılığında diğer sanıkların yanına götürmesi nedeniyle 12 yıl hapis cezasına çarptırdı. Toplamda 30 yıl hapis cezasına hükmedildi. Mahkeme heyeti, sanık hakkında hiçbir takdiri indirimi uygulamadı.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör