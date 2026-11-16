Haberler Yaşam Haberleri İsviçre-İskoçya maçı saat kaçta, hangi kanalda? UEFA Uluslar Ligi'nde son hafta heyecanı!
Giriş Tarihi: 16.11.2026 08:52

İsviçre-İskoçya maçı saat kaçta, hangi kanalda? UEFA Uluslar Ligi'nde son hafta heyecanı!

UEFA Uluslar Ligi'nde grup aşamasının son haftasına girilirken İsviçre, sahasında İskoçya'yı ağırlayacak. St. Gallen'de oynanacak mücadeleyi canlı izlemek isteyen futbolseverler, karşılaşmanın başlama saatini ve yayın bilgilerini yakından takip ediyor. Peki, İsviçre-İskoçya maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte, ayrıntılar...

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İsviçre-İskoçya maçı saat kaçta, hangi kanalda? UEFA Uluslar Ligi’nde son hafta heyecanı!
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İskoçya, Kuzey Makedonya karşısında aldığı 2-1'lik galibiyetin ardından UEFA Uluslar Ligi'ndeki son maçına çıkacak. Slovenya deplasmanından golsüz beraberlikle dönen İsviçre ise B Ligi 1. Grup'taki son mücadelesinde taraftarının desteğiyle galibiyet arayacak.

İSVİÇRE-İSKOÇYA MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

UEFA Uluslar Ligi B Ligi 1. Grup'ta mücadele eden İsviçre ile İskoçya, 16 Kasım 2026 Pazartesi günü sahaya çıkacak. Türkiye saatiyle 22.45'te başlayacak karşılaşma, A Para ekranlarından canlı ve şifresiz yayınlanacak.

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İSVİÇRE-İSKOÇYA MAÇI NEREDE OYNANACAK?

İsviçre'nin ev sahipliğindeki mücadele, St. Gallen kentinde bulunan Berit Sitterstadion'da oynanacak. Ev sahibi ekip, UEFA Uluslar Ligi grup aşamasının son haftasında taraftarının desteğini arkasına alarak sahadan galibiyetle ayrılmayı hedefliyor.

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İSVİÇRE VE İSKOÇYA ULUSLAR LİGİ'NDE HANGİ GRUPTA?

İsviçre ve İskoçya, 2026-2027 UEFA Uluslar Ligi'nde B Ligi 1. Grup'ta yer alıyor. Slovenya ve Kuzey Makedonya'nın da bulunduğu grupta altıncı hafta maçlarıyla birlikte grup aşaması sona erecek.

İSVİÇRE VE İSKOÇYA SON MAÇLARINDA NE YAPTI?

İskoçya, 13 Kasım'da oynadığı Kuzey Makedonya karşılaşmasını 2-1 kazanarak son hafta öncesinde moral buldu. İsviçre ise Slovenya deplasmanında rakibiyle golsüz berabere kaldı. İki ekip de grup aşamasındaki son karşılaşmasını galibiyetle kapatmak istiyor.

UEFA ULUSLAR LİGİ B LİGİ 1. GRUP PUAN DURUMU

1. İsviçre: 13 puan

2. Slovenya: 8 puan

3. İskoçya: 7 puan

4. Kuzey Makedonya: 0 puan

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İsviçre-İskoçya maçı saat kaçta, hangi kanalda? UEFA Uluslar Ligi'nde son hafta heyecanı!
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