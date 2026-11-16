İsviçre-İskoçya maçı saat kaçta, hangi kanalda? UEFA Uluslar Ligi’nde son hafta heyecanı!

İSVİÇRE-İSKOÇYA MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

UEFA Uluslar Ligi B Ligi 1. Grup'ta mücadele eden İsviçre ile İskoçya, 16 Kasım 2026 Pazartesi günü sahaya çıkacak. Türkiye saatiyle 22.45'te başlayacak karşılaşma, A Para ekranlarından canlı ve şifresiz yayınlanacak.