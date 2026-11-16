İsviçre-İskoçya maçı saat kaçta, hangi kanalda? UEFA Uluslar Ligi’nde son hafta heyecanı!

İskoçya, Kuzey Makedonya karşısında aldığı 2-1'lik galibiyetin ardından UEFA Uluslar Ligi'ndeki son maçına çıkacak. Slovenya deplasmanından golsüz beraberlikle dönen İsviçre ise B Ligi 1. Grup'taki son mücadelesinde taraftarının desteğiyle galibiyet arayacak.
İsviçre ve İskoçya, 2026-2027 UEFA Uluslar Ligi'nde B Ligi 1. Grup'ta yer alıyor. Slovenya ve Kuzey Makedonya'nın da bulunduğu grupta altıncı hafta maçlarıyla birlikte grup aşaması sona erecek.
İskoçya, 13 Kasım'da oynadığı Kuzey Makedonya karşılaşmasını 2-1 kazanarak son hafta öncesinde moral buldu. İsviçre ise Slovenya deplasmanında rakibiyle golsüz berabere kaldı. İki ekip de grup aşamasındaki son karşılaşmasını galibiyetle kapatmak istiyor.