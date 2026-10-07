Haberler Yaşam Haberleri İşyeri saldırısında ‘Daltonlar’ izi
Giriş Tarihi: 7.10.2026

İşyeri saldırısında ‘Daltonlar’ izi

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Nazrin MALİKOVA Nazrin MALİKOVA
İşyeri saldırısında ‘Daltonlar’ izi
  • ABONE OL
Ankara Çankaya'da 30 Eylül'de bir işyerine uzun namlulu silahla düzenlenen saldırıya ilişkin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının başlattığı çalışmalarda, saldırıya katıldığı belirlenen şüphelilerin kamuoyunda 'Daltonlar' olarak bilinen suç örgütüyle bağlantılı olduğu belirlendi. Olaya ilişkin yakalanarak adliyeye sevk edilen 3'ü adli süreçte çocuk olmak üzere toplam 7 şüpheliden 5'i tutuklanırken 2'sine adli kontrol uygulandı. Çalışmaların devamında olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen 33 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Salı sabahı 14 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 26 şüpheli gözaltına alındı.
Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör
Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
ARKADAŞINA GÖNDER
İşyeri saldırısında ‘Daltonlar’ izi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA