İşyeri saldırısında ‘Daltonlar’ izi

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Ankara Çankaya'da 30 Eylül'de bir işyerine uzun namlulu silahla düzenlenen saldırıya ilişkin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının başlattığı çalışmalarda, saldırıya katıldığı belirlenen şüphelilerin kamuoyunda 'Daltonlar' olarak bilinen suç örgütüyle bağlantılı olduğu belirlendi. Olaya ilişkin yakalanarak adliyeye sevk edilen 3'ü adli süreçte çocuk olmak üzere toplam 7 şüpheliden 5'i tutuklanırken 2'sine adli kontrol uygulandı. Çalışmaların devamında olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen 33 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Salı sabahı 14 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 26 şüpheli gözaltına alındı.