İşyerinde sapık patron şikayeti! Tuvalette gizli kamera buldular: Hafıza kartı elimizde...

YERLEŞTİRDİĞİ KAMERAYA YAKALANDI

Denizcan Kaygusuz ve Reyhan Yıldırım, savcılığa yaptıkları şikayetle ilgili bir basın açıklaması da yaptı.

Kaygusuz, işyerinde yazıcıyla ilgili bir teçhizatı ararken ofisin arşiv kısmında bir kutunun içerisinde küçük gizli kameralar bulduğunu anlattı. Gizli çekim yapıldığına dair şüphe duyunca arayış içine girdiği söyleyen Kaygusuz, "İşten ayrılma sürecinde, yani bir aylık bir süre içerisinde çalışmış olduğum yerin ortaklarından Onur Arabacı'nın tuvalet kısmında kadınların kamera düzenekleriyle görüntülerini aldığını tespit ettim. Sonrasında bu düzenekler içerisinde bulunan hafıza kartına ulaştım. Şahsın bizzat kameraları yerleştirirken yakalandığı görüntüleri savcılığa sunduk" dedi.