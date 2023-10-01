Haberler Yaşam Haberleri İşyerine düzenlenen silahlı saldırıda yoldan geçen anne ve kızı yaralandı
Giriş Tarihi: 1.10.2023 19:50

İşyerine düzenlenen silahlı saldırıda yoldan geçen anne ve kızı yaralandı

Diyarbakır’da bir güzellik salonuna düzenlenen silahlı saldırıda yoldan geçen anne ve kızı, vücutlarına isabet eden kurşunlarla yaralandı.

DHA
İşyerine düzenlenen silahlı saldırıda yoldan geçen anne ve kızı yaralandı

Olay, akşam saatlerinde Kayapınar ilçesi Peyas Mahallesi'nde bulunan bir güzellik salonunda meydana geldi. İddiaya göre kimliği henüz belirlenemeyen bir şüpheli, güzellik salonu olarak hizmet veren bir işyerinin önüne gelerek, yanında getirdiği tabancayla ateş açtı. O sırada yoldan geçen anne M.A. ile kızı F.A., vücutlarına isabet eden kurşunlarla yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, çevredekilerce bir otomobille özel bir hastaneye götürüldü.
Polis ekipleri, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika: TBMM'de yeni dönem başlıyor! Başkan Erdoğan: Görevimiz yeni ve sivil anayasa
Son dakika: Ankara'da korkutan patlama! Bölgeye ekipler sevk edildi: Bakan Yerlikaya'dan flaş açıklama
Son dakika: Ankara'da canlı bomba saldırısı! İşte polis ekiplerinin teröristleri etkisiz hale getirdiği anlar!
İstanbul'da iki metrobüs çarpıştı: 4 yaralı var!
Gazeteci Bahar Feyzan’dan CHP’li 52 milletvekiline rüşvet iması: Trendyol’dan para aldınız mı?
Kılıçdaroğlu, FETÖ’cüleri sevindiren AİHM kararını savundu!
Boşanmasını kutlamaya gitti: Adliyeden çıkıp Paris’e uçtu
CHP’nin anketçisi, Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'nu topa tuttu
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
3 yıllık yas bitti
ARKADAŞINA GÖNDER
İşyerine düzenlenen silahlı saldırıda yoldan geçen anne ve kızı yaralandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA