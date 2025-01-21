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Giriş Tarihi: 21.1.2025 15:41 Son Güncelleme: 21.1.2025 15:46

İşyerinin önündeki alet çantasını alıp kaçtı

İstanbul Kağıthane’de bir şüpheli, iş yerinin önünde duran alet çantasını çalarak kaçtı. İşyeri sahibi ise hırsızın ucuz bir malzemeyi çalmasına aldırış etmeden arkasından koşmadı.

Mustafa KAYA Mustafa KAYA
İşyerinin önündeki alet çantasını alıp kaçtı

İş yerinin önünde meydana gelen hırsızlık olayında gündüz saat 16.00 sıralarında Kağıthane Çağlayan Mahallesi'nde meydana geldi. Kimliği henüz belirlenemeyen bir şahıs iş yerinin önünde gördüğü alet çantası alıp başka bir yere koydu. Ardından bir şeyler yiyip ve etrafı izledikten kısa süre sonra alet çantasını alıp uzaklaştı.

İşyeri sahibi alet çantasının yerinde olmadığını fark edince işyerinin güvenlik kamerasını inceledi. Görüntülerde işyerinin önünde bulunan alet çantasını bir şahısın alarak uzaklaştığını gördü. Meydana gelen bu hırsızlık olayı ile ilgili işyeri sahibinin şikayetçi olmadığı kaydedildi.

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İşyerinin önündeki alet çantasını alıp kaçtı
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