İşyerinin önündeki alet çantasını alıp kaçtı

İş yerinin önünde meydana gelen hırsızlık olayında gündüz saat 16.00 sıralarında Kağıthane Çağlayan Mahallesi'nde meydana geldi. Kimliği henüz belirlenemeyen bir şahıs iş yerinin önünde gördüğü alet çantası alıp başka bir yere koydu. Ardından bir şeyler yiyip ve etrafı izledikten kısa süre sonra alet çantasını alıp uzaklaştı.

İşyeri sahibi alet çantasının yerinde olmadığını fark edince işyerinin güvenlik kamerasını inceledi. Görüntülerde işyerinin önünde bulunan alet çantasını bir şahısın alarak uzaklaştığını gördü. Meydana gelen bu hırsızlık olayı ile ilgili işyeri sahibinin şikayetçi olmadığı kaydedildi.