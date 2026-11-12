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Giriş Tarihi: 12.11.2026 13:02

İtalya - Fransa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? UEFA Uluslar Ligi A Grubu maçı

A Milli Takımımızın grubundaki sıralamayı yakından ilgilendiren UEFA Uluslar Ligi A Ligi 1. Grup karşılaşmasında İtalya ile Fransa karşı karşıya geliyor. Milano'daki San Siro Stadı'nda oynanacak mücadele öncesinde futbolseverler, İtalya-Fransa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? sorularına yanıt arıyor

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İtalya - Fransa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? UEFA Uluslar Ligi A Grubu maçı
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UEFA Uluslar Ligi'nde İtalya ve Fransa, gruptaki kritik mücadelede karşı karşıya geliyor. Milano'da bulunan San Siro Stadı'nda oynanacak karşılaşma öncesinde gözler maçın yayın detaylarına çevrildi. Futbolseverler, İtalya-Fransa maçının saatini ve canlı yayınlanacağı kanalı merak ediyor.

İTALYA - FRANSA MAÇI NE ZAMAN?

İtalya ile Fransa arasındaki kritik UEFA Uluslar Ligi karşılaşması, 12 Kasım 2026 Perşembe günü oynanacak. Mücadelenin başlama saati ise Türkiye saati ile 22.45 olarak belirlendi.

KARŞILAŞMA HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Dev mücadeleyi ekran başından takip etmek isteyen futbolseverler için yayıncı kanal netleşti. İtalya - Fransa maçı A Spor ekranlarından canlı ve şifresiz olarak futbolseverlerle buluşacak.

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ADAY KADROLARI

İtalya

Kaleci: Gianluigi Donnarumma

Defans: Michael Kayode, Giorgio Scalvini, Alessandro Bastoni, Riccardo Calafiori

Orta Saha: Nicolò Barella, Sandro Tonali, Issa Doumbia

Forvet: Antonio Vergara, Francesco Pio Esposito, Sebastiano Esposito

Fransa

Kaleci: Mike Maignan

Defans: Malo Gusto (veya Pierre Kalulu), Jérémy Jacquet, Dayot Upamecano, Adrien Truffert

Orta Saha: Rayan Cherki, Lucas Da Cunha, Adrien Rabiot

Forvet: Michael Olise, Désiré Doué, Bradley Barcola (Kylian Mbappé sakatlığı nedeniyle forma giyemiyor)

Haber Girişi Suna Taşdemir - Editör

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İtalya - Fransa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? UEFA Uluslar Ligi A Grubu maçı
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