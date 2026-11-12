İtalya - Fransa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? UEFA Uluslar Ligi A Grubu maçı

İTALYA - FRANSA MAÇI NE ZAMAN?

İtalya ile Fransa arasındaki kritik UEFA Uluslar Ligi karşılaşması, 12 Kasım 2026 Perşembe günü oynanacak. Mücadelenin başlama saati ise Türkiye saati ile 22.45 olarak belirlendi.