İtalya - Fransa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? UEFA Uluslar Ligi A Grubu maçı

UEFA Uluslar Ligi'nde İtalya ve Fransa, gruptaki kritik mücadelede karşı karşıya geliyor. Milano'da bulunan San Siro Stadı'nda oynanacak karşılaşma öncesinde gözler maçın yayın detaylarına çevrildi. Futbolseverler, İtalya-Fransa maçının saatini ve canlı yayınlanacağı kanalı merak ediyor.
İtalya ile Fransa arasındaki kritik UEFA Uluslar Ligi karşılaşması, 12 Kasım 2026 Perşembe günü oynanacak. Mücadelenin başlama saati ise Türkiye saati ile 22.45 olarak belirlendi.
İtalya
Kaleci: Gianluigi Donnarumma
Defans: Michael Kayode, Giorgio Scalvini, Alessandro Bastoni, Riccardo Calafiori
Orta Saha: Nicolò Barella, Sandro Tonali, Issa Doumbia
Forvet: Antonio Vergara, Francesco Pio Esposito, Sebastiano Esposito
Fransa
Kaleci: Mike Maignan
Defans: Malo Gusto (veya Pierre Kalulu), Jérémy Jacquet, Dayot Upamecano, Adrien Truffert
Orta Saha: Rayan Cherki, Lucas Da Cunha, Adrien Rabiot
Forvet: Michael Olise, Désiré Doué, Bradley Barcola (Kylian Mbappé sakatlığı nedeniyle forma giyemiyor)