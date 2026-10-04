İtalya Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, nerede oynanacak? Milli maç için geri sayım başladı!

Milli Takım'ın İtalya ile oynayacağı mücadele öncesinde gözler Bologna'ya çevrildi. Kritik karşılaşma öncesinde maçın tarihi, başlama saati, yayın bilgisi ve oynanacağı stat belli oldu. İtalya-Türkiye mücadelesi 5 Ekim Pazartesi akşamı futbolseverleri ekran başına kilitleyecek.
UEFA Uluslar Ligi A Ligi 1. Grup'ta oynanacak İtalya-Türkiye maçı 5 Ekim 2026 Pazartesi günü yapılacak. Karşılaşma, İtalya'nın Bologna kentinde bulunan Renato Dall'Ara Stadyumu'nda oynanacak.
A Milli Takım, zorlu deplasmanda gruptaki dördüncü maçına çıkacak. Karşılaşma Türkiye saatiyle 21.45'te başlayacak.
A Milli Futbol Takımı'nın İtalya deplasmanındaki kritik karşılaşmasının yayıncısı da belli oldu. İtalya-Türkiye maçı ATV ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.
Futbolseverler, 5 Ekim Pazartesi günü saat 21.45'te ATV ekranlarından milli maç heyecanını takip edebilecek.
Karşılaşmaya İtalya'nın Bologna kentindeki Renato Dall'Ara Stadyumu ev sahipliği yapacak. İtalya'nın tarihi statlarından biri olan Renato Dall'Ara, daha önce de Türkiye-İtalya karşılaşmasına sahne olmuştu.
A Milli Takım, 2024 yılında aynı statta İtalya ile karşılaşmış ve hazırlık maçından 0-0'lık beraberlikle ayrılmıştı.
Türkiye, UEFA Uluslar Ligi A Ligi 1. Grup'ta ilk üç maçında istediği sonuçları alamadı. Ay-yıldızlı ekip ilk karşılaşmasında Fransa'ya, ikinci maçında İtalya'ya ve üçüncü maçında Belçika'ya mağlup oldu. Bu nedenle İtalya deplasmanı, milli takımın grup aşamasındaki puan mücadelesi açısından önem taşıyor.
Milli Takım, İtalya karşısında galibiyet alarak hem ilk puanlarını kazanmayı hem de gruptaki mücadelesini sürdürmeyi hedefliyor.
A Milli Futbol Takımımızın gruptaki tüm maç takvimi: