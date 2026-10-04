İtalya Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, nerede oynanacak? Milli maç için geri sayım başladı!

MİLLİ TAKIM İLK 3 PUANINI ARIYOR

Türkiye, UEFA Uluslar Ligi A Ligi 1. Grup'ta ilk üç maçında istediği sonuçları alamadı. Ay-yıldızlı ekip ilk karşılaşmasında Fransa'ya, ikinci maçında İtalya'ya ve üçüncü maçında Belçika'ya mağlup oldu. Bu nedenle İtalya deplasmanı, milli takımın grup aşamasındaki puan mücadelesi açısından önem taşıyor.

Milli Takım, İtalya karşısında galibiyet alarak hem ilk puanlarını kazanmayı hem de gruptaki mücadelesini sürdürmeyi hedefliyor.