Haberler Yaşam Haberleri İtalya Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, nerede oynanacak? Milli maç için geri sayım başladı!
Giriş Tarihi: 4.10.2026 14:01 Son Güncelleme: 4.10.2026 14:03

İtalya Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, nerede oynanacak? Milli maç için geri sayım başladı!

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi A Ligi 1. Grup'taki dördüncü maçında İtalya deplasmanına çıkıyor. Ay-yıldızlı ekip, grupta geride kalan üç karşılaşmada henüz puanla tanışamazken İtalya karşısında ilk puanlarını almak için mücadele edecek. Futbolseverler ise karşılaşmanın ne zaman oynanacağını, saatini ve yayın kanalını araştırmaya başladı.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
İtalya Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, nerede oynanacak? Milli maç için geri sayım başladı!
  • ABONE OL

Milli Takım'ın İtalya ile oynayacağı mücadele öncesinde gözler Bologna'ya çevrildi. Kritik karşılaşma öncesinde maçın tarihi, başlama saati, yayın bilgisi ve oynanacağı stat belli oldu. İtalya-Türkiye mücadelesi 5 Ekim Pazartesi akşamı futbolseverleri ekran başına kilitleyecek.

İTALYA-TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN?

UEFA Uluslar Ligi A Ligi 1. Grup'ta oynanacak İtalya-Türkiye maçı 5 Ekim 2026 Pazartesi günü yapılacak. Karşılaşma, İtalya'nın Bologna kentinde bulunan Renato Dall'Ara Stadyumu'nda oynanacak.

A Milli Takım, zorlu deplasmanda gruptaki dördüncü maçına çıkacak. Karşılaşma Türkiye saatiyle 21.45'te başlayacak.

İTALYA-TÜRKİYE MAÇI HANGİ KANALDA?

A Milli Futbol Takımı'nın İtalya deplasmanındaki kritik karşılaşmasının yayıncısı da belli oldu. İtalya-Türkiye maçı ATV ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

Futbolseverler, 5 Ekim Pazartesi günü saat 21.45'te ATV ekranlarından milli maç heyecanını takip edebilecek.

İTALYA-TÜRKİYE MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Karşılaşmaya İtalya'nın Bologna kentindeki Renato Dall'Ara Stadyumu ev sahipliği yapacak. İtalya'nın tarihi statlarından biri olan Renato Dall'Ara, daha önce de Türkiye-İtalya karşılaşmasına sahne olmuştu.

A Milli Takım, 2024 yılında aynı statta İtalya ile karşılaşmış ve hazırlık maçından 0-0'lık beraberlikle ayrılmıştı.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.

MİLLİ TAKIM İLK 3 PUANINI ARIYOR

Türkiye, UEFA Uluslar Ligi A Ligi 1. Grup'ta ilk üç maçında istediği sonuçları alamadı. Ay-yıldızlı ekip ilk karşılaşmasında Fransa'ya, ikinci maçında İtalya'ya ve üçüncü maçında Belçika'ya mağlup oldu. Bu nedenle İtalya deplasmanı, milli takımın grup aşamasındaki puan mücadelesi açısından önem taşıyor.

Milli Takım, İtalya karşısında galibiyet alarak hem ilk puanlarını kazanmayı hem de gruptaki mücadelesini sürdürmeyi hedefliyor.

A MİLLî TAKIM UEFA ULUSLAR LİGİ A GRUBU MAÇ PROGRAMI VE SONUÇLARI

A Milli Futbol Takımımızın gruptaki tüm maç takvimi:

  • 25 Eylül 2026: Türkiye 0 - 1 Fransa
  • 28 Eylül 2026: Türkiye 1 - 4 İtalya
  • 2 Ekim 2026: Belçika 3 - 0 Türkiye
  • 5 Ekim 2026 (21.45): İtalya - Türkiye (Renato Dall'Ara Stadyumu)
  • 12 Kasım 2026 (20.00): Türkiye - Belçika (Gürsel Aksel Stadyumu, İzmir)
  • 15 Kasım 2026 (22.45): Fransa - Türkiye (Matmut Stadium, Fransa)
Haber Girişi Aleyna Bilgetekin - Editör

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
İtalya Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, nerede oynanacak? Milli maç için geri sayım başladı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA