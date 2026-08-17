İtalyan profesörün İstanbul’da sır ölümü

İstanbul Beyoğlu'nda yaşayan İtalyan Profesör Ruggero D'Angerio (55), emlakçı tarafından evde ölü bulundu. Galileo Galilei İtalyan Lisesi ve Özel İtalyan Lisesi'nde (IMI) öğretmenlik yaptığı öğrenilen Ruggero D'Angerio'nun ölümüyle ilgili soruşturması başlatıldı. Olay, 5 Ağustos Çarşamba Günü17.45 sıralarında Beyoğlu, Hacıahmet Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre; uzun yıllar İstanbul'daki İtalyan liselerinde öğretmenlik yapan Profesör Ruggero D'Angerio'dan gün içerisinde haber alamayan emlakçı Ethem İ., yedek anahtarla D'Angerio'nun yaşadığı eve gitti.

YATAĞINDA ÖLÜ BULUNDU

Kapıyı yedek anahtarla açarak daireye giren Ethem İ., odaları kontrol etmeye başladı.

Ethem İ., odalardan birinde D'Angerio'yu yatağın üzerinde yarı çıplak, yan yatar vaziyette hareketsiz halde buldu. D'Angerio'nun tepki vermemesi üzerine Ethem İ., 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak ihbarda bulundu. İhbar üzerine eve sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Eve giren sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde Ruggero D'Angerio'nun hayatını kaybettiği belirlendi.

Polis ekipleri evde ve D'Angerio'nun bulunduğu odada inceleme yaptı. Yapılan ilk incelemelerde D'Angerio'nun vücudunda gözle görülür darp, kesici veya delici alet izine rastlanmadı. D'Angerio'nun cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla İstanbul Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.

İTALYAN LİSELERİNDE ÖĞRETMENLİK YAPIYORDU

Ruggero D'Angerio'nun İstanbul'da uzun yıllar eğitim alanında görev yaptığı öğrenildi. Savcılık tarafından şüpheli bulunan olay hakkında soruşturma başlatıldı. Profesörün cansız bedenini bulan emlakçı Ethem İ., "Kendisine gün içinde ulaşamadım. Eve gittiğimizde maalesef o vaziyette gördük. İstanbul'u çok seviyordu" dedi.