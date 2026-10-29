İtalyanlar yiyor ama tığ gibiler! Bizdeki o ’şişkinliğin’ sebebi meğer bu pişirme hatasıymış

En sevdiğimiz lezzetlerin başında gelen makarna, ne yazık ki masadan kalktıktan hemen sonra bizzat hissedilen o ağır şişkinlik ve hazımsızlıkla anılır. "Ben de yiyorum ama onlar gibi kilo almıyor, üstelik şişmiyorum" diyorsanız, farkında olmadan yaptığınız o kritik pişirme hatasıyla yüzleşme vakti geldi. İtalyan mutfağının ince silüetini korumasını sağlayan ve nişasta dengesini değiştiren o basit ama hayat kurtaran detaylar