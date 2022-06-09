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Giriş Tarihi: 9.6.2022 10:24

İtalya’ya gitmek isterken dolandırıldı

BÜŞRA ÇOBAN BÜŞRA ÇOBAN
İtalya’ya gitmek isterken dolandırıldı

Afgan uyruklu anne ve 6 çocuğu iddiaya göre Avrupa hayaliyle toplam 12 bin 300 Euro dolandırıldı. Savcılığa giderek şikayetçi olan anne mağdur olduğunu belirterek yetkililerden yardım istedi.

Shırın Mayar 6 çocuğu ile birlikte yaklaşık 2 yıl önce Türkiye'ye geldi. Sonrasında ise gerçek isimleri belli olmayan F.W. ve S.B. takma adlı kişilerle tanıştı. İddialara göre bu şahıslar anne ve 6 çocuğunu 33 bin Euro karşılığında Yunanistan üzerinden gemi ile İtalya'ya götüreceklerini söyledi. Kimliği belirsiz şüpheliler iddiaya göre 12 bin 300 Euro'yu peşinat olarak aldılar. Daha sonra parasını geri isteyen mağdurlar bu şahıslar tarafından tehdit edildiklerini ifade ettiler. Mağdurlar Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'na gelerek şikayetçi oldu.

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İtalya’ya gitmek isterken dolandırıldı
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