Haberler Yaşam Haberleri İtfaiyeci eski sevgilisi evini kundaklamıştı... Ebru hayata tutunamadı
Giriş Tarihi: 14.10.2026

İtfaiyeci eski sevgilisi evini kundaklamıştı... Ebru hayata tutunamadı

İzmir’de itfaiyeci eski erkek arkadaşı Abdullah Karabina’nın kundakladığı evde ağır yaralanan Ebru Serep hastanede hayatını kaybetti. Kundakçı sevgili tutuklandı

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Ceyhan TORLAK Ceyhan TORLAK
İtfaiyeci eski sevgilisi evini kundaklamıştı... Ebru hayata tutunamadı
  • ABONE OL

İzmir'de 7 Ekim'de itfaiye eri eski erkek arkadaşı Abdullah Karabina (45) tarafından evinin kundaklanması sonucu ağır yaralanan Ebru Serep (51), tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Ebru Serep'in evini benzin dökerek ateşe veren Abdullah Karabina tutuklanmıştı.

Seferihisar ilçesi Hıdırlık Mahallesi'ndeki bir apartman dairesinde 7 Ekim'de yaşanan olayda yaralanan Ebru Serep, Dokuz Eylül Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Serep'in cansız bedeni, İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. İtfaiye eri Abdullah Karabina henüz belirlenemeyen bir nedenle eski kız arkadaşı Ebru Serep'in evini benzin dökerek ateşe vermiş, söndürülen yangında kadın ağır yaralanmıştı. Düzenlenen operasyonla yakalanan Abdullah Karabina tutuklanmıştı. Kadını tehdit edip, hakaret ettiği iddiasıyla şüpheli hakkında daha önce uzaklaştırma tedbiri uygulandığı öğrenilmişti.

#İZMİR #SEFERİHİSAR
Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
ARKADAŞINA GÖNDER
İtfaiyeci eski sevgilisi evini kundaklamıştı... Ebru hayata tutunamadı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA