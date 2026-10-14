İtfaiyeci eski sevgilisi evini kundaklamıştı... Ebru hayata tutunamadı

İzmir'de 7 Ekim'de itfaiye eri eski erkek arkadaşı Abdullah Karabina (45) tarafından evinin kundaklanması sonucu ağır yaralanan Ebru Serep (51), tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Ebru Serep'in evini benzin dökerek ateşe veren Abdullah Karabina tutuklanmıştı.

Seferihisar ilçesi Hıdırlık Mahallesi'ndeki bir apartman dairesinde 7 Ekim'de yaşanan olayda yaralanan Ebru Serep, Dokuz Eylül Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Serep'in cansız bedeni, İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. İtfaiye eri Abdullah Karabina henüz belirlenemeyen bir nedenle eski kız arkadaşı Ebru Serep'in evini benzin dökerek ateşe vermiş, söndürülen yangında kadın ağır yaralanmıştı. Düzenlenen operasyonla yakalanan Abdullah Karabina tutuklanmıştı. Kadını tehdit edip, hakaret ettiği iddiasıyla şüpheli hakkında daha önce uzaklaştırma tedbiri uygulandığı öğrenilmişti.