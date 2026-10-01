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Giriş Tarihi: 1.10.2026

İtiraf niteliğinde ifade: Evime kan izleriyle geldiler

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Kerim CENGİL Kerim CENGİL
İtiraf niteliğinde ifade: Evime kan izleriyle geldiler
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Ankara Mamak'ta yaşayan 16 yaşındaki Elif Merve Yılmaz, 25 Ocak 2021'de evinden çıktıktan sonra bir daha kendisinden haber alınamadı. Soruşturma sonrası Mikail İpek, kız arkadaşı Ceyda ile Bahar ve Bilge'nin isimleri öne çıktı. İddialar üzerine Mikail'in babası Hacı İpek, uzun zamandır oğlundan ayrı yaşadığını savundu.

BABA İTİRAF ET
Ancak Mikail'in kız kardeşi Tuğba İpek babasına seslenerek "Baba, itiraf et, hapse girme" şeklinde dikkat çeken bir çağrıda bulundu. SABAH, Tuğba İpek'in emniyet ifadesine ulaştı. İpek, "Babama kıza ne olduğunu biliyor musun diye sordum. 2021 yılı kış aylarında kardeşim Mikail ve sevgilisi Ceyda'nın panikle, üstleri dağınık, ellerinde kan lekeleriyle geldiğini anlattı. Ne bu haliniz deyince Mikail, babama 'Çok soru sorma dışarda araba var onu temizlet' demiş. Arabada kazma ve kürek varmış" dedi.

#ANKARA #MAMAK
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İtiraf niteliğinde ifade: Evime kan izleriyle geldiler
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