İTÜ’den Prof. Dr. Nevzat Kor’a ’Üstün Hizmet Ödülü’ verildi

İstanbul Teknik Üniversitesi 250. yaşında, önemli çalışmalarıyla ülkemize büyük katkıları olan ve yetiştirdiği öğrencilerle ülkemizin akademi dünyasına büyük hizmetleri bulunan "hocaların hocası" Prof. Dr. Nevzat Kor'a "Üstün Hizmet Ödülü" takdim etti. Ödül töreni 26 Ocak 2023 Perşembe günü saat 14.00'de Süleyman Demirel Kültür Merkezi Ayazağa Kampüsünde gerçekleştirildi.



Cumhurbaşkanı Irak Özel Temsilcilisi, eski Orman ve Su İşleri Bakanı ve İTÜ öğretim üyesi Prof. Dr. Veysel Eroğlu ve eski TBMM Başkanı İsmail Kahraman'ın yanı sıra medya ve iş dünyasından temsilciler, siyasetçiler ve akademisyenlerin olduğu çok sayıda isim ödül töreninde yer aldı.

Törende, Prof. Dr. Nevzat Kor'a ülkemizin bilimine yaptığı katkılar ve özellikle çevre mühendisliği alanındaki çok önemli çalışmaları dolayısıyla "Üstün Hizmet Ödülü" verildi. Ödül kapsamında Prof. Dr. Nevzat Kor'un su arıtımı, doğal kaynakların korunması ve değerlendirilmesine yönelik yaptığı çığır açıcı çalışmaların yanında yetiştirdiği öğrencilerle ülkemize sağladığı katkılar dikkate alındı.



İTÜ Rektörü Prof. Dr. İsmail Koyuncu, ödül töreninde yaptığı konuşmada, İTÜ'nün Ar-Ge, inovasyon, dijital teknoloji, üniversite-sanayi işbirliği gibi alanlarda kazandığı tecrübeyi ve bilgi birikimini hızla katma değere ve nitelikli insan gücüne dönüştürme çabasının altını çizdi.

Prof. Dr. Koyuncu, verilen "Üstün Hizmet Ödülü"nün niteliğini şu sözlerle ifade etti: "İTÜ'nün yetiştirdiği bu eğitimli insan gücünün Cumhuriyet tarihimizde büyük katkıları olmuştur. İşte, Prof. Dr. Nevzat Kor hocamız da, çalışmalarıyla ülkesine hizmet eden bu önemli değerlerin başında gelmektedir. Hocamız, birçok öğrenci yetiştirdi. Yetiştirdiği bu çok kıymetli insanlarla; akademide, bürokraside, siyasette, iş dünyasında saygın bir yer edindi ve 'hocaların hocası' sıfatını aldı. Bende Prof. Dr. Nevzat Kor'un öğrencileri arasındaydım. Bugün, bir yandan hocamızın çok verimli hizmetlere vesile olan çalışmalarını hatırlamak bir yandan da yetiştirdiği öğrencileri olarak ona vefa borcumuzun bir kısmını sunmak için bu paneli gerçekleştiriyoruz" dedi.

Prof. Dr. Nevzat Kor, kendisine layık görülen bu ödül dolayısıyla yaşadığı mutluluğu dile getirdiği konuşmasında yetiştirdiği öğrencilerine seslendi. Akademik hayatı boyunca bine yakın akademisyenin yetişmesinde emeği bulunan Hocaların Hocası, öğrencilerine milli değerlerine bağlı ve ahlaklı akademisyenler yetiştirme çağrısında bulundu.



Panelde öğrencileri, Prof. Dr. Kor'un özen, titizlik ve sağduyu odaklı çalışma biçiminden ve hayat felsefesinden söz ettiler. Prof. Dr. Nevzat Kor'un kendilerine kazandırdığı disiplin ve güzel alışkanlıkları gözler önüne seren hatıraları dillendirdiler. Panelde, öğrencilerinin anlatımıyla Prof. Dr. Nevzat Kor'un ulusal ve uluslararası alanda yaptığı büyük katkılara, özellikle çevre mühendisliği alanında ülkemizdeki kurucu rolüne dikkat çekildi.

PROF. DR. NEVZAT KOR KİMDİR?

Nevzat Kor, 1933'te Aydın'da doğdu. 1950'de İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi'ne başladı. Mezuniyetinin ardından 1955'te TCDD İzmir Bölgesi'nde, Manisa yakınında iki istasyon binasının yapımında şantiye şefi olarak görev aldı. 1957 yılında, İTÜ İnşaat Fakültesi Şehir Sağlığı ve Tekniği Kürsüsünde asistan olarak akademik çalışmalarına başladı. Sonrasında, Münih'te dil eğitimi alarak Almanya'da akademik çalışmalar yaptı. 1960'ta yurda döndüğünde, o dönemin en önemli konularından birini, aynı zamanda İstanbul'un birincil çevre sorunu olan Haliç kirliliğini doktora konusu olarak seçti. Bu önemli çalışmasını 1963'te bitirerek doktor unvanını aldı.

Doktorasının ardından Almanya'da, Amerika Birleşik Devletleri'nde İngiltere'de akademik çalışmalar yaptı. İngiltere'nin en büyük su laboratuvarı olan Wallingford'daki Hidrolik Araştırma Merkezi'nde; İstanbul'daki atık suların, çevrede kirlenme meydana getirmeden, en ekonomik şekilde nasıl bertaraf edileceğini araştırdı. Bu çalışmalar sonucunda elde ettiği bilgilerle, İstanbul'un Haliç kirliliği sorununu çözme yolunda önemli adımlar atılmasına vesile oldu. 1968'de doçent olunca, Şehir Sağlığı ve Tekniği Kürsüsü Başkanı olarak görevlendirildi. Bu dönemde yaptığı önemli projelerle hem akademik düzeyde hem de çevre alanında büyük hizmetlerde bulundu. Birleşmiş Milletler'e bağlı UNDP, WHO ve IMCO gibi kuruluşlar ile OECD'ye kısa süreli müşavirlik hizmetleri verdi. Dünya Bankası destekli, "İstanbul'a Su Temini ve Atık Suların Uzaklaştırılması (1967-1970) Master Planı" çalışmalarına ekibiyle birlikte bilimsel destek verdi. Prof. Dr. Nevzat Kor'un çabalarıyla, önceki adı "Şehir Sağlığı ve Tekniği" olan bu alanın adı 1976 yılında "Çevre Mühendisliği" oldu ve ilk kez lisans eğitimine bu adla 1978'de başladı. Böylelikle Prof. Dr. Nevzat Kor, İstanbul Teknik Üniversitesi bünyesinde ve ülkemizde ilk kez kurulan "Çevre Mühendisliği" alanının da kurucusu olmuştur. Sadece İTÜ'de değil, birçok farklı kurumda hizmetleriyle yer almıştır. 1968-1973 yılları arasında İstanbul Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi'nde (bugünkü adıyla Yıldız Teknik Üniversitesi) dersler vermiş; Sakarya Üniversitesi'nin kuruluşunda büyük katkıları olmuş ve 1975-78 yılları arasında buranın başkanlığını yapmıştır. Ayrıca; 1976-1978 yılları arasında Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mütevelli Heyet Üyeliği yapmış, 1977-1980 yılları arasında da TÜBİTAK Çevre Araştırma Grubu Üyeliği ve 2005-2008 aralığında Uluslararası Saraybosna Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanlığı görevlerinde bulunmuştur.

1982'de İTÜ'den emekli olduktan sonra, 1985'e kadar Suudi Arabistan Kral Abdülaziz Üniversitesi'nde görev yaptı. 1985'te ise üniversiteden ayrılarak serbest mühendislik çalışmaları yürüttü. Bu süreç içinde 250'den fazla projeye imza attı ve bu projelerle büyük ses getirdi.