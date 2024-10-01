İyi ki varsın Lokman amca!

Esnaflık yaparken emekli olan Lokman Yıldız, 7 yıl önce hayrına limonata dağıtmaya başladı. İyiliğin yaşının olmadığını herkese gösteren Yıldız, güzel tepkiler alınca kış aylarında da çorba ve ekmek ikramında bulunmayı sürdürdü. Genellikle hastane önlerinde duran Yıldız, haftanın 3 günü isteyen her vatandaşa ücretsiz ikramda bulunuyor. Vatandaşlardan para veya herhangi bir şey istemeyen Lokman Yıldız'ın tek isteği bir Allah razı olsun demeleri. Çevresinde kendisine "limonatacı" ve "çorbacı dayı" denildiğini belirten Yıldız, bunun da kendisini mutlu ettiğini söyledi.4 saat kadar hastane önlerinde bekleyip getirdiği malzemeleri vatandaşlara dağıtan Lokman Yıldız, duygularını SABAH'a anlattı. Yıldız, yaptığı işten gurur duyduğunu ifade ederek, "Tek isteğim bir Allah razı olsun desinler, bir güler yüz göstersinler yeter. Allah'ın rızasını almak istiyorum. Dünya malı dünyada kalır. Öbür tarafa hiçbir şey götüremiyoruz. Emekli insanım. Kahvede orada burada vakit geçireceğime insanlar için bir şeyler yapıyorum" ifadelerini kullandı.