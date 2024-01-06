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Giriş Tarihi: 6.1.2024 12:14 Son Güncelleme: 6.1.2024 12:50

İyi Parti’de şok istifalar “İnanmadığım ekiple yol yürümem”

Bursa İyi Parti’de istifaların ardı arkası kesilmiyor. Geçtiğimiz hafta partinin önemli isimlerinden ve Mudanya İlçesi Belediye Başkan Aday adayı Seçil Burcan Ürküt’ün ardından yine partinin önemli isimlerinden biri olan Erkan Can da istifa etti. Can istifa açıklamasında “İnanmadığım bir ekiple yol yürümek istemiyorum” dedi.

MUHARREM DOĞANTEZ MUHARREM DOĞANTEZ
İyi Parti’de şok istifalar “İnanmadığım ekiple yol yürümem”

Bursa'da 25 yıldır Mimarlık yapan ve 2 yıl önce İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in daveti üzerine partiye katılan Seçil Burcan Ürküt, geçtiğimiz ay Mudanya ilçesi Belediye Başkan Aday Adaylığını açıklamıştı. Ürküt, parti içinde liyakatin önemsenmediğini belirterek geçtiğimiz hafta partisinden istifa etmişti. Bu istifanın yankıları sürerken, yine partinin önemli isimlerinden biri olan ve Mudanya ilçe Belediye Başkan Aday adaylığını açıklayan Erkan Can da partiden istifa ettiğini duyurdu.

"İYİ PARTİYİ SIKINTILI GÜNLER BEKLİYOR"

İyi Partili Erkan Can yaptığı açıklamada, "Eğer aday olsam çok sıkıntılı bir süreç olacaktı. İYİ Parti'yi sıkıntılı günler bekliyor önümüzdeki süreçte. Siyaset ekiple yapılır. Bu ekiple sonuç alacağımıza inanmıyorum" dedi.

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İyi Parti’de şok istifalar “İnanmadığım ekiple yol yürümem”
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