İYİ Parti’den, CHP Adalar İlçe Başkanı’nın ablasının işlettiği dükkan hakkında suç duyurusu

CHP Adalar İlçe Başkanı Ali Ercan Akpolat'ın ablasının Büyükada İskelesi'nde işlettiği işlettiği ve kira sözleşmesi olmadığı ifade edilen dükkan yargıya taşındı.





NARMAN: "KURUMLAR KANDIRILIYOR"



İYİ Parti Adalar İlçe Teşkilat Başkanı Ozan Narman; Ali Ercan Akpolat'ın ablası ve aynı zamanda Maltepe Belediyesi Meclis üyesi Gönül Dinler'in işlettiği dükkan hakkında Adalar Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Suç duyurusunda; "Kira sözleşmesi olmamasına ve işletmesi farklı olduğu halde başka kişi adına düzenlenmiş TAPDK belgesi ile satış yapmak suretiyle kurumlar kandırılmakta ve mevzuata aykırı olarak alkol ve tütün satışı yapılmaktadır" denildi. Ozan Narman'ın suç duyurusunda, ruhsat denetim yetkisinin Adalar Belediyesi'nde olduğu hatırlatıldı ve "Olayın tetkik edilerek işlemi yapanlar, buna göz yumanlar ve denetim görevini yapmayanlar hakkında gerekli yasal işlemin başlatılmasını talep ederim" ifade edildi.



İŞTE O SUÇ DUYURUSU



Ozan Narman'ın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER) üzerinden Adalar Cumhuriyet Başsavcılığı'na yaptığı suç duyurusu şöyle:

"TÜGVA ile İBB Belediyesi ile yaşanan sorun neticesinde iskele altında bulunan dükkanların işgalci olarak faaliyet gösterdiği ve bu sebeple resmi kira sözleşmelerinin olmadığı ortaya çıkmıştır. Tütün ve Alkol Piyasası Kurumu (TAPDK) ülke genelinde alkol ve tütün mamulleri satışını izin ve denetim sürecine bağlamıştır. Bu ürünleri satmak isteyenlerin İlçe Tarım Müdürlüğü nezdinde evrakları sağlayarak başvuruyu yapması gerekmektedir.

TAPDK Belgesi almak için ilgili yerde geçerli bir kira sözleşmesi olmazsa olmazdır. Bu sırada öğrenilmiştir. İskele İçi No:5 Büyükada Adalar İstanbul adresinde bulunan işyerinin geçerli bir sözleşmesi bulunmamasına karşın tütün mamülleri ve alkol satış yetkisi bulunduğu bilgisi üzerine olay araştırılmıştır. Olay araştırılınca görülmüştür ki TAPDK Belgesi mecuru işleten işletme adına değildir.





Durumunun tetkik edilerek söz konusu yerin kira sözleşmesi olmamasına ve işletmesi farklı olduğu halde başka kişi adına düzenlenmiş TAPDK belgesi ile satış yapmak suretiyle kurumlar kandırılmakta ve mevzuata aykırı olarak alkol ve tütün satışı yapılmaktadır. Olayın tetkik edilerek işlemi yapanlar, buna göz yumanlar ve denetim görevini yapmayanlar (Ruhsat Denetim Yetkisi Adalar Belediyesinde bulunmaktadır) hakkında gerekli yasal işlemin başlatılmasını talep ederim. Davacı ve şikayetçiyim…"



SABAH; İstanbul'da Büyükada Vapur İskelesi'nde bulunan Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Adalar İlçe Temsilciliği'ni 27 saat boyunca işgal eden CHP Adalar İlçe Başkanı Ali Ercan Akpolat'ın ablasının iskelede işgalci olduğunu ortaya çıkarmıştı.

"TÜGVA'ya çöken CHP'li başkan işgalci çıktı" başlıklı haberde; Gönül Dinler'in; Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Adalar İlçe Temsilciliği'nin kiracısı olduğu yerin alt katında "Alem Büfe" isimli hediyelik eşya satan dükkanının olduğuna dikkat çekilmişti. Haberde; Gönül Dinler'in, Büyükada Vapur İskelesi'nin önünde de tezgah açtığına dikkat çekilmişti.

DSP Adalar İlçe Başkanı Nail Murat Pekin, Ali Ercan Akpolat'ı istifaya davet etmişti.



Pekin; Ali Ercan Akpolat'ın ablası Maltepe Belediyesi Meclis üyesi Gönül Dinler'in Büyükada Vapur İskelesi işleten İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait İstanbul Şehir Hatları Turizm Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'yle kira kontratı olmadan dükkan işlettiğini söyledi ve "Ablası (Gönül Dinler) orada işgalci pozisyonunda.. Ne kadar işgal parası ödüyor?" diye sormuştu.



Nail Murat Pekin, şunları söylemişti:



"Sayın İlçe Başkanı Ercan Akpolat, 'TÜGVA komik bir para ile orayı kiraladı. Orayı işgalci TÜGVA'dan kurtaracağız' diye beyanatlarda bulundu. Peki o TÜGVA'nın kiracısı olduğu yerin alt katında kendi ablasının dükkanı var. Ve o dükkanında mal sahibi yine Şehir Hatları İşletmesi. Peki o dükkan ile ilgili olarak ablasının kira kontratı var mı? Bildiğimiz üzere yok. Ablası orada işgalci pozisyonunda.. Ne kadar işgal parası ödüyor? Tabi ben biliyorum da ona sorun isterseniz. Acaba orayı da işgalden kurtarmak gibi bir düşüncesi var mı? Merak bu ya.."