İyiliğin manşetini çocuklar attı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın "İyilik Var" programı kapsamında Ankara Saray Çocuk Evleri Sitesi'nde kalan çocuklarla gazete atölyesi düzenlendi. SABAH Gazetesi muhabiri Rana Büyüktaş'ın gerçekleştirdiği atölyede, yaşları 13 ile 17 arasında değişen 10 kız çocuğu gazeteciliğin farklı aşamalarını deneyimledi. Haber toplantılarından haber yazımına, manşet seçiminden görsel içerik hazırlamaya kadar pek çok konuda bilgi alan çocuklar, kendi gazetelerini hazırlamak için kolları sıvadı.

Atölyenin ilk bölümünde çocuklara gazetenin bölümleri, haberlerin hazırlanma süreci ve manşetin önemi anlatıldı. SABAH Gazetesi örneği üzerinden yapılan anlatımda spor, kültür-sanat gibi farklı alanların gazetelerde nasıl yer aldığı gösterildi. Çocuklar, bir gazetenin yalnızca yazılardan değil fotoğraflardan, resimlerden ve karikatürlerden de oluştuğunu öğrendi. Daha sonra yaptıkları haber toplantısıyla haber fikirleri bulan çocuklar kendi aralarında görev dağılımı yaparak çalışmaya başladı. Atölyede hazırladığı haberde Saray Çocuk Evleri Sitesi'nde hafta sonunda düzenlenen voleybol turnuvasını anlatan 15 yaşındaki İ.K., gazeteciliğe duyduğu merakı dile getirdi. Atölyeden keyif aldığını belirten İ.K., "Gazetecilik mesleğini hep çok merak ediyordum. Haber bulmak, yazmak hep ilgimi çekiyor. Televizyonda izlediğimiz, haberlerde okuduğumuz şeyleri yapmak benim için çok eğlenceli oldu. Ben de ilerisi için bu işi yapabilir miyim diye düşünmeye başladım" dedi.

HABER TOPLANTISI YAPTIK

İyilik Gazetesi'nin manşet haberini hazırlayan S.K. de bu atölyenin kendisi ve arkadaşları için farklı olduğunu belirtti. Gazete hazırlarken yaptıkları toplantıyı anlatan S.K., "Buradaki arkadaşlarımızla birlikte bir masanın etrafında toplanıp filmlerdeki gibi haber toplantısı yaptık. Ben de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız hakkında bir haber hazırlamak istedim. Benim ve arkadaşlarım için çok farklı ve eğlenceli bir etkinlik oldu" diye konuştu.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör