İZBB Başkanı Cemil Tugay İzmirlilere verdiği sözü tuttu: İzmir’de içme suyuna yüzde 70’e yakın indirim geliyor

31 Mart 2024'te gerçekleştirilen yerel seçimler öncesi meydanlarda İzmirlilere Türkiye'nin en ucuz suyunu kullanmayı vaat eden İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay verdiği sözü tuttu.

Yeni yıla sayılı gün kala İzmir Büyükşehir Belediyesinin su ve kanalizasyon şirketi İZSU'dan İzmirlilere müjde geldi. Hazırlanan taslak tarifeye göre konutlarda 0-10 metreküp tüketimlerde yüzde 63 oranında indirim öngörüldü. Düzenleme ile 60 lira olan metreküp fiyatı 38 liralık bir indirimle 22 liraya çekildi. Yine konutlarda 11-20 metreküp tüketimlerde ise metreküp fiyatı 100 liradan 70 liraya, 21 metreküp ve üzeri tüketimlerde ise 145 lira olan metreküp fiyatı 140 liraya düşürüldü.

Konutdışı aboneliklerde ise 0-10 metreküp tüketimlere yüzde 69 indirim geldi. Buna göre metreküp birim fiyatı 143 liradan 44 liraya çekildi. İçinde indirimli tarifenin de yer aldığı taslak bütçe Kasım ayı içinde toplanacak olan İZSU Genel Kurulunda oylanıp karara bağlanacak. İZSU'nun 2027 yılı Tahmini Gelir Gider Bütçesinin kabul edilmesi halinde İzmirliler yeni yıla indirimle girecek. Tarife, 1 Ocak 2027 tarihinden itibaren geçerli olacak.

AİLE BÜTÇESİNE ÖNEMLİ KATKI

İZSU Genel Müdürlüğünün 2027 yılı tahmini gelir gider bütçesinde içme suyuna yüzde 30 ila 69 oranında indirim öngörüldü. Geçtiğimiz günlerde taslak bütçe ile birlikte ihtisas komisyonlarına sevk edilen yeni tarifeye göre konutlarda 0-10 metreküp arası tüketimin metreküp fiyatının yüzde 63'lük indirimle 60 TL'den 22 TL'ye, 11-20 metreküp arası tüketimin 100 TL'den 70 TL'ye, 21 metreküp ve üzeri tüketimin ise 145 TL'den 140 TL'ye çekilmesi öngörüldü.

İNDİRİMDE ASLAN PAYINI KONUTDIŞI TARİFE KULLANANLAR ALDI

İndirimler bununla da sınırlı kalmadı. İndirimde aslan payını konut dışı tarifede 0-10 metreküp tüketim yapan işletmeler aldı. Yeni tarifeye göre bu baremde ton fiyatı yüzde 69'luk indirimle 143 lira 66 kuruştan 44 liraya indirildi. 11-20 metreküp tüketimlerde ise ton başına alınan ücret 199 lira 65 kuruştan yüzde 29.88'lik bir indirimle 140 liraya çekildi. Yine aynı tarifede 21 ila 40 metreküp tüketimlerde ton fiyatı 290 liradan 280 liraya düşürüldü.

BUNDAN SONRA NE OLACAK?

İZSU Genel Müdürlüğü'nün 2027 yılı Tahmini Gelir Gider Bütçesi, Kasım ayı içinde İZSU Genel Kurulunda görüşülüp karara bağlanacak. Eğer son anda herhangi bir değişiklik olmazsa İZSU Genel Kurulunda kabul edilen bütçe ile birlikte yeni içme suyu tarifesi de kabul edilmiş olacak. İndirimli tarife 1 Ocak 2027 tarihinden itibaren yürürlüğe girecek. İzmirliler yeni yılda içme suyunu indirimli kullanacak.

TUGAY MÜJDEYİ DUYURMUŞTU

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada su tarifelerinde indirime gidileceğini duyurmuştu. Tugay açıklamasında, "Şu an su fiyatlarını indirmek üzere çalışma yapıyoruz. Önümüzdeki mecliste geçireceğiz ve daha uygun fiyata su kullanacağız" demişti.