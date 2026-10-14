İZBB Başkanı Cemil Tugay: “Önceliğim siyaset değil liyakat ve İzmir’e hizmet”

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, önceliğinin siyaset değil, liyakat ve İzmir'e hizmet olduğunu söyledi. Yönetim anlayışında siyaseti belediyeden uzak tutmaya özen gösterdiğini vurgulayan Tugay, kadrosundan memnun olduğunu ve olası revizyonların sadece performans odaklı gerçekleşeceğini ifade etti.

HİZMETİN AKSATILMASINA İZİN VERMEYECEĞİM

Meclisi çalıştırmama veya engelleme söylemlerine karşı Büyükşehir Belediyesi'nin tüm şehre hizmet ettiğini hatırlatan Tugay, uzlaşmacı tutumunu koruyacağını ancak hizmetin aksatılmasına da izin vermeyeceğini söyledi. İlçe belediye başkanlarının olası parti değişiklikleri konusunda kimseyi yönlendirmediğini kaydeden Tugay, her şartta İzmir'in 30 ilçesine adil hizmet götürme sorumluluğunda olduğunu dile getirdi.

KİŞİSEL KARİYER PLANI YAPMADIM

Gelecek dönem adaylığına dair ise kişisel bir kariyer planı yapmadığını, önündeki kalan sürede tamamen kente en iyi şekilde hizmet etmeye odaklandığını belirtti.

PERFORMANS YÜKSEK İSE SORUN OLMAZ'

"Ben güveneceğimiz, İzmir'e sadık, siyaseti değil hizmeti ön plana alan insanlarla çalışmaya özen gösterdim. Bugünkü arkadaşlarımızın hiçbiri siyasi bir bakış açısıyla belediye yönetiminde değil; hepsi bürokrat veya kamu görevlisi olarak işini yapan insanlar. Öyle de olması gerektiğini düşünüyorum. Siyaseti belediyeden uzak tutmak için çok mücadele ettim, bundan sonra da aynı mücadeleye devam edeceğim. Benim gözümde en iyi insan, görevini en iyi şekilde yapandır. Bir arkadaşımız liyakatle ve çalışkanlıkla görevini yapıyorsa kimsenin ona dokunmasına müsaade etmem. Bana bu konuda telkinde bulunan kimse olmadı. Mesai arkadaşlarıma da söyledim. Beklediğim şey herkesin en yüksek performansla görevinde başarılı olması ve İzmir'e hizmet etmesidir. Bu anlayışta olan insanlarla hiçbir sorun yaşanmaz. Şu anki kadromuzdan genel olarak memnunum. Siyasetten bağımsız, doğal süreçte değişiklikler olabilir ama şu an aklımda görevden alacağım veya yerine birini getireceğim tek bir kişi bile yok. Süreç içerisinde işini daha iyi yapacak kişilerle yer değiştirmeler olabilir ancak bunlar siyasi kararlar olmayacaktır.

ÖNEMLİ BİR İSTİFA SÖZ KONUSU DEĞİL

Açıklamasına; AK Partiye geçişi sonrası önemli bir istifanın kesinlikle olmadığını belirten Tugay; "Çok tuhaf şeyler yaşandı aslında; resmi olarak görevli olmadığı halde "Ben edebiyat festivali koordinatörüydüm" diyerek istifa eden arkadaşlar oldu. Zaten resmi bir görevleri yoktu, sadece koordinasyon sorumlulukları vardı. Yönetim kurullarından birkaç kişi ayrıldı fakat kesinlikle kritik isimler değillerdi. Belediyenin normal çalışma ve düzenini bozacak hiçbir istifa yaşanmadı.

'SİYASİ AYRIŞMA İSTEMİYORUM'

İzmir'in 30 ilçesine Büyükşehir hizmetini en adil ve en doğru şekilde götürmeye devam edeceğini belirten Tugay; "Hiçbir ilçe belediye başkanıyla ya da ilçeyle siyasi bir ayrışma yaşama niyetinde değilim. 'Biz meclisi çalıştırmayacağız' söylemine sahip bazı belediye başkanları olduğunu duydum. Umuyorum doğru değildir. Eğer Büyükşehir Belediyesi'ni çalıştırmama gibi bir düşünce varsa şunu hatırlamaları gerekir: Büyükşehir Belediyesi onların ilçelerine de hizmet ediyor. Belediye çalışmadığı zaman bundan herkes etkilenir, bu sadece Cemil Tugay'ın sorunu olmaz. Ben çoğunluğun sağduyulu olduğunu düşünüyorum. Belki bir süre meclis tartışmalı geçebilir ancak sonrasında dengesini bulacaktır. Ben uzlaşmacı bir insanım, kavgacı değilim. Birisi hizmet etmemizi engellemeye kalkarsa gerekli cevabı her ortamda veririm. Umuyorum öyle bir şeye kalkışmazlar, çünkü böyle siyaset olmaz."

"ŞU ANDA BÖYLE BİR TALEBİM YOK"

Tugay bir sonraki dönem tekrar İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığına aday olup olmayacağı konusuna da açıklık getirdi. Tugay; "Şöyle söyleyeyim; ben her zaman şehrimize de ülkemize de hizmet etmekten onur ve gurur duyarım, hiçbir zaman hiçbir görevden kaçmam. Ancak şu anda böyle bir talebim yok. Bu konu konuşulmadı. "Bir dahaki döneme şu olayım, bu olayım" düşüncesiyle değil; sadece bu görev döneminde üzerimize düşen sorumluluğu yerine getireyim diye çabalıyorum. Zaten önümüzdeki iki buçuk yılda yeterli performansı gösteremezsem, herhangi bir partide yeniden belediye başkanı olmam mümkün değil. Benim önceden planladığım bir şey olmadığı için "İki buçuk yıl şöyle çalışayım, iki buçuk yıl böyle çalışayım" diye bir planla hareket etmedim. Bu durumda kendimi belirsiz bir ortama sürükleyip kendimle beraber şehri de perişan etmek yerine, bir işin siyasi riski neyse onu ben alırım. Çünkü ben önemli değilim; önemli olan İzmir'dir, Türkiye'dir, milletimizdir. Kendi meslek hayatımda kariyerini tamamlamış bir insanım. Siyasete sadece hizmet etmek niyetiyle ve davet edilerek girdim. Hizmet edebildiğim kadarıyla amacımı gerçekleştirmiş olacağım. Hizmet edemeyince bir anlamı yok ki; o zaman siyaseten ne söylersek söyleyelim savunabileceğimiz bir şey kalmaz. Önümüzdeki dönemle ilgili şu anda net bir düşüncem yok. Allah nasip eder, milletimiz ve partimiz uygun görürse aday olunur ama bunu bugünden konuşmanın bir anlamı yok. Önümüzde çok çalışmamız gereken iki buçuk yıl var, ben de sadece ona odaklanmış durumdayım." İfadelerini kullandı.