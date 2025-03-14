İZBB Başkanı Tugay İşçilere enflasyon farkını çok gördü: Tugay 1 yıl önce imzalanan TİS’i yargıya taşıdı

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin İZDOĞA Şirketinde örgütlü Belediye İş Sendikası İzmir 2 No'lu şube ile belediye yönetimi 31 Mart yerel seçimlerinden kısa bir süre önce uzlaşmaya vararak toplu iş sözleşmesi imzaladı. Tarafların el sıkışması o süreçte işçiler arasında da büyük sevinçle karşılandı. İşçiler TİS sözleşmesini halay çekerek kutladı. 31 Mart yerel seçimlerinde CHP'den İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Cemil Tugay toplu iş sözleşmesinde yer alan enflasyon farkının maaşlara yansıtılması maddesine itiraz etti. Ardından da bir önceki başkan Tunç Soyer tarafından yerel seçimlere sayılı gün kala imzalanan TİS'i yargıya taşıdı.

SENDİKA VE ÜYELER ŞAŞKIN

Beklenmeyen gelişme, hem işyerinde örgütlü sendikayı hem de sendikaya üye belediye çalışanları arasında şok etkisi yarattı. Yaşananlara tepki gösteren sendika üyelerine çektiği SMS mesajında Toplu İş Sözleşmesinin ikinci yıl ücret zammı olan 42,05 enflasyon oranına Büyükşehir tarafından dava yoluyla itiraz edildiğini duyurdu.

VAZGEÇMEYECEĞİZ

Belediye İş Sendikası İzmir 2 No'lu Şube yöneticileri konuya ilişkin olarak yaptıkları açıklamada yaşananlara anlam veremediklerini belirtti. Sendika yetkilileri: "Bir yanda hükümeti eleştireceksin sonra da toplu iş sözleşmesi ile kazanılmış hak olan enflasyon farkını maaşlara yansıtmayacaksın. TİS imzalanalı bir yıl oldu. Bu süreçte verdiler şimdi niye vermiyorlar anlamış değiliz. Neden vermediklerini Başkan Tugay'a soracaksınız. Son bir yılda bu şekilde davranmaları bizi şaşırttı. Sonuna kadar mücadele edeceğiz. TİS ile imza altına alınmış kazanılmış hakkımızdan kesinlikle vazgeçmeyeceğiz." İfadelerini kullandı.

SENDİKA ÜYELERİNİ SMS İLE BİLGİLENDİRDİ

Öte yandan sendika tarafından üyelere atılan SMS mesajında şu ifadelere yer verildi: "Yürürlükte olan toplu iş sözleşmemizin ikinci yıl ücret zammı olan 42,05 enflasyon oranına büyükşehir tarafından dava yoluyla itiraz edilmiştir. Değerli üyelerimiz, Toplu iş sözleşmesi hakkı kaynağını Anayasamızdan alan en temel, vazgeçilmez işçi haklarındandır. İzdoğa A.Ş.'de geçerli ve yürürlükte olan Toplu iş sözleşmemiz bulunmaktadır. Üyelerimizin ortak ekonomik ve sosyal haklarının göstergesi olan Toplu iş Sözleşmesi hükümlerinin tam olarak uygulanması için gerekli idari ve hukuki süreçler Belediye-İş Sendikası tarafından yakından takip edilmektedir. Emeğin ve alın terinin, işçinin haklarının korunması adına gerekenler Belediye- İş Sendikası tarafından her zaman olduğu gibi sonuna kadar yerine getirilecektir. Belediye-İş Sendikası."