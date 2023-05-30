Haberler Yaşam Haberleri İzmarit değil tohum at
Giriş Tarihi: 31.5.2023

İzmarit değil tohum at

BURCU ŞEN BURCU ŞEN
İzmarit değil tohum at
Sağlık Bakanlığı tütünün çevreye ve sağlığa verdiği zararlar konusunda ülke genelinde farkındalığı artırmak için bir dizi etkinliği hayata geçirecek.
Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü'nün paylaştığı bilgiye göre, 31 Mayıs 'Dünya Tütünsüz Günü' etkinlikleri kapsamında Türkiye genelinde tütünün çevreye ve sağlığa verdiği zararlar konusunda toplumun farkındalık düzeyini artırmayı amaçlayan faaliyetler düzenlenecek. Ülke genelinde eşzamanlı çalışmaların yürütülmesi için 81 ile resmi yazı iletildi. Bu kapsamda tüm illerde, 'İzmarit Değil Tohum At', 'Zehre Değil Gıdana ve Geleceğine Yatırım Yap' gibi sloganlarla tohum, fide ve fidanlar toprakla buluşacak. Orman, deniz ya da göl kenarında izmarit toplama etkinliği yapılacak. Faaliyetin 'öncesi' ve 'sonrası'na ilişkin fotoğraflar çekilecek ve bu kareler şehir merkezlerinin kalabalık olduğu yerlerde sergilenecek. Vatandaşlar, bir hafta boyunca 'ALO 171 Sigara Bırakma Danışma Hattı', sigara bırakma poliklinikleri ve kapalı alanlarda tütün ürünü kullanımı durumunda ihbarda bulunulabilen 'ALO 184 SABİM Hattı' hakkında bilgilendirilecek. Ayrıca isteyenlere karbonmonoksit (CO) ölçümü sağlanacak.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika: AK Parti Meclis Grup Yönetimi belli oldu
Ekşi Sözlük'te skandal provokasyon: AK Partili esnafı fişleme kampanyası başlattılar
Çekmeköy ve Şile'de ilginç detay
SON DAKİKA | Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün toplanıyor: Gözler Ankara'da olacak
Gürsel Tekin de CHP Genel Başkanlığı'na talip! Kılıçdaroğlu, 'Yola devam', İmamoğlu, 'değişim' dedi...
Türkiye o görüntülere büyük tepki göstermişti: “İtlere ekmek satmıyoruz!” hakaretine maruz kalan çocuk SABAH’a konuştu
SON DAKİKA | AK Parti'de kritik MYK! Yeni Kabine ne zaman açıklanacak? Ömer Çelik'ten flaş açıklama
CHP’li İzmir Büyükşehir ve ilçe belediyelerinde cadı avı! CHP’li belediye çalışanından şok paylaşım
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Evde Kelebek Neden Olur? Evde Güve ve Küçük Kelebek Çıkması Neye İşarettir, Nereden Gelir?
ARKADAŞINA GÖNDER
İzmarit değil tohum at
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA