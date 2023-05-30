Sağlık Bakanlığı tütünün çevreye ve sağlığa verdiği zararlar konusunda ülke genelinde farkındalığı artırmak için bir dizi etkinliği hayata geçirecek.Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü'nün paylaştığı bilgiye göre, 31 Mayıs 'Dünya Tütünsüz Günü' etkinlikleri kapsamında Türkiye genelinde tütünün çevreye ve sağlığa verdiği zararlar konusunda toplumun farkındalık düzeyini artırmayı amaçlayan faaliyetler düzenlenecek. Ülke genelinde eşzamanlı çalışmaların yürütülmesi için 81 ile resmi yazı iletildi. Bu kapsamda tüm illerde, 'İzmarit Değil Tohum At', 'Zehre Değil Gıdana ve Geleceğine Yatırım Yap' gibi sloganlarla tohum, fide ve fidanlar toprakla buluşacak. Orman, deniz ya da göl kenarında izmarit toplama etkinliği yapılacak. Faaliyetin 'öncesi' ve 'sonrası'na ilişkin fotoğraflar çekilecek ve bu kareler şehir merkezlerinin kalabalık olduğu yerlerde sergilenecek. Vatandaşlar, bir hafta boyunca 'ALO 171 Sigara Bırakma Danışma Hattı', sigara bırakma poliklinikleri ve kapalı alanlarda tütün ürünü kullanımı durumunda ihbarda bulunulabilen 'ALO 184 SABİM Hattı' hakkında bilgilendirilecek. Ayrıca isteyenlere karbonmonoksit (CO) ölçümü sağlanacak.