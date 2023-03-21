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Giriş Tarihi: 21.3.2023 22:55 Son Güncelleme: 21.3.2023 22:56

İzmir açıklarında 154 göçmen yakalandı, 66 düzensiz göçmen kurtarıldı

İzmir'in Dikili ve Çeşme ilçeleri açıklarında 66 düzensiz göçmen kurtarıldı, 154 göçmen yakalandı, 2 göçmen kaçakçılığı şüphelisi gözaltına alındı.

AA
İzmir açıklarında 154 göçmen yakalandı, 66 düzensiz göçmen kurtarıldı

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Dikili ve Çeşme ilçesi açıklarında lastik botlar içerisindeki düzensiz göçmenlerin yardım talebinde bulunması üzerine bölgeye sevk edilen Sahil Güvenlik botu, Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen düzensiz göçmeni kurtardı.

Çeşme ilçesi açıklarında da Sahil Güvenlik Mobil Radarı, İtalya rotası üzerindeki yelkenli tekne içerisinde düzensiz göçmenlerin bulunduğunu tespit etti.

Bölgeye sevk edilen Sahil Güvenlik botu, durduğu yelkenli teknedeki 111 düzensiz göçmen ile 2 göçmen kaçakçılığı şüphelisini yakaladı.

Ayrıca, Dikili ilçesi açıklarında görevli Sahil Güvenlik botları lastik botu durdurdu. Ekipler, 43 düzensiz göçmeni yakaladı.

Göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

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İzmir açıklarında 154 göçmen yakalandı, 66 düzensiz göçmen kurtarıldı
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