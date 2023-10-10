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Giriş Tarihi: 10.10.2023 22:29

İzmir açıklarında 180 düzensiz göçmen kurtarıldı, 37 düzensiz göçmen yakalandı

İzmir'in Urla, Seferihisar, Menderes, Karaburun, Dikili ve Foça ilçeleri açıklarında 180 düzensiz göçmen kurtarıldı, 37 düzensiz göçmen yakalandı.

AA
İzmir açıklarında 180 düzensiz göçmen kurtarıldı, 37 düzensiz göçmen yakalandı

Sahil Güvenlik Komutanlığı internet sitesinde yer alan açıklamada, Urla, Seferihisar, Menderes, Karaburun ve Foça ilçeleri açıklarında, can salı ve lastik botlar içerisinde bir grup düzensiz göçmenin olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botları sevk edildi.

Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 180 düzensiz göçmeni kurtardı.

Öte yandan Foça ve Dikili ilçeleri açıklarında görevli Sahil Güvenlik Mobil Radarı tarafından tespit edilerek durdurulan lastik botlar içerisindeki 37 düzensiz göçmen de yakalandı.

Düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

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İzmir açıklarında 180 düzensiz göçmen kurtarıldı, 37 düzensiz göçmen yakalandı
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