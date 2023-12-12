Haberler Yaşam Haberleri İzmir açıklarında 42 düzensiz göçmen kurtarıldı, 114 yabancı uyruklu yakalandı
Giriş Tarihi: 12.12.2023 20:08 Son Güncelleme: 12.12.2023 20:20

İzmir açıklarında 42 düzensiz göçmen kurtarıldı, 114 yabancı uyruklu yakalandı

İzmir açıklarında motor arızası nedeniyle botları sürüklenen 42 düzensiz göçmen kurtarıldı.

İzmir açıklarında 42 düzensiz göçmen kurtarıldı, 114 yabancı uyruklu yakalandı

Sahil Güvenlik Komutanlığı internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Dikili ilçesi açıklarında lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisinin alınması üzerine bölgeye ekip sevk edildi.

Ekipler, lastik bottaki 42 düzensiz göçmeni karaya çıkardı.

Öte yandan Dikili ve Çeşme ilçeleri açıklarında durdurulan 3 lastik bottaki toplam 114 düzensiz göçmen de Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince yakalandı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

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İzmir açıklarında 42 düzensiz göçmen kurtarıldı, 114 yabancı uyruklu yakalandı
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