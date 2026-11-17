TAV Havalimanları tarafından işletilen İzmir Adnan Menderes Havalimanı'ndan Suriye'nin başkenti Şam'a direkt seferler başladı. Müjdeli haberi sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile duyuran AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan paylaşımında şu ifadelere yer verdi: 'İzmir Adnan Menderes Havalimanı'ndan başlayan doğrudan Şam uçuşları, şehrimize ve bölgemize hayırlı olsun. İzmir'in ve Şam'ın karşılıklı uluslararası bağlantılarını güçlendiren bu hattın, iki ülke arasındaki ilişkilere katkı sağlamasını diliyorum." dedi.

HAFTADA 2 GÜN

TAV Havalimanlarından yapılan açıklamada ise, İzmir'den Şam'a çarşamba ve cuma, Şam'dan İzmir'e ise perşembe ve cumartesi günleri sefer düzenlenecek.

İLK SEFER GERÇEKLEŞTİ

İlk sefer, XQ 816 sefer sayılı Boeing 738 tipi uçakla gerçekleştirildi.

GEÇTİĞİMİZ YILA GÖRE YOLCU SAYILARINDA YÜZDE 6 ARTIŞ VAR

Adnan Menderes Havalimanı, yılın ilk 10 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6 artışla 11 milyon 477 bin 24 yolcuya hizmet verdi. Havalimanından 22 hava yoluyla 26 iç hat ve 73 dış hat olmak üzere toplam 99 destinasyona direkt uçuş gerçekleştiriliyor.

Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör