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Giriş Tarihi: 22.10.2024 11:27 Son Güncelleme: 22.10.2024 11:31

İzmir Aliağa Limanı’nda rüşvet operasyonu: 32 gözaltı

İzmir Aliağa Limanı’na gemi giriş çıkışlarında eksikleri rüşvet karşılığında görmezden gelen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. İzmir merkezli 4 ilde gerçekleşen operasyonda 32 şüpheli gözaltına alındı.

Ceyhan TORLAK Ceyhan TORLAK
İzmir Aliağa Limanı’nda rüşvet operasyonu: 32 gözaltı

Aliağa Limanı'na gemi giriş ve çıkışlarında eksiklikleri görmezden gelip, görevi kötüye kullandığı öne sürülen şüphelilere yönelik şikayetler üzerine, polis çalışma başlattı. Aliağa Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Büro Amirliği ekipleri, hazırlıklarını tamamlayıp, bu sabah harekete geçti.

İzmir merkezli Mardin, Manisa ve Tokat illerinde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda Aliağa Limanı'nda görev yapan memurlar ve acente çalışanlarının da aralarında yer aldığı 32 şüpheli gözaltına alındı. Aliağa KOM Büro Amirliği'ne götürülen şüphelilerin işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

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İzmir Aliağa Limanı’nda rüşvet operasyonu: 32 gözaltı
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