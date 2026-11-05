İzmir Büyükşehir Belediyesi ile Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan denetimli serbestlik protokolü

İzmir Büyükşehir Belediyesi ile İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı arasında, denetimli serbestlik kapsamındaki kişilerin ve eski hükümlülerin topluma yeniden kazandırılmasını amaçlayan iş birliği protokolü imzalandı. Protokol kapsamında, denetimli serbestlik yükümlülerinin haklarında verilen kamuya yararlı bir işte çalışma kararlarını İzmir Büyükşehir Belediyesi bünyesinde yerine getirmelerine imkân sağlanacak. İş birliği protokolüne İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay ile İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan imza attı.

GENİŞ KATILIM

İzmir Denetimli Serbestlik Müdürlüğü'nde gerçekleştirilen imza töreninde Başkan Dr. Cemil Tugay ve Başsavcı Ali Yeldan'a Cumhuriyet Başsavcı Vekilleri Metin Tokel, Çağlar Ertaş, Mesuthan Özdemir, Mehmet Duran Yılmaz, Gültekin Topsakal, Zeynep Gülhan Sarıca, Mehmet Yaşar Göynük, Denetimli Serbestlik Müdürlüğü Cumhuriyet Savcısı Mustafa Öksüz, İzmir Denetimli Serbestlik Müdürü Murat Zekeriya Demirbacak, İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi AK Parti Grup Başkan Vekili Hakan Yıldız, İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Zeki Yıldırım, Genel Sekreter Yardımcısı Halit Çelik eşlik etti.

MESLEK VE SANAT ATÖLYELERİ GEZİLDİ, İMZALAR ATILDI

Başkan Tugay, ilk olarak Denetimli Serbestlik Müdürlüğü'nde faaliyet gösteren Genç Ofis, mutfak atölyesi, resim atölyesi, oyuncak ve tekstil atölyesi, kuaförlük atölyesi, kütüphane gibi alanları ziyaret etti. Eğitmenlerden bilgi aldı, hükümlülerle sohbet etti. Müzik atölyesinde eğitmenler ve hükümlüler Türk halk müziği performanslarını sergiledi. Ardından imza törenine geçildi. Başkan Tugay ve Başsavcı Yeldan protokolü imzaladı. İmza töreninin ardından Başsavcı Yeldan, Başkan Tugay'a hükümlüler tarafından yapılan İzmir Saat Kulesi resmini hediye etti.

"BİZİM İÇİN BÜYÜK BİR MUTLULUK OLACAK"

İmza töreninin ardından konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, "Bugün Denetimli Serbestlik Müdürlüğümüzü ziyaret etme fırsatı bulduk. Gerçekten burada Türkiye'ye örnek olacak işler yapılmış. Biraz önce gezdik; yükümlülere meslek kazandırma, rehabilite etme, topluma tekrar adapte etme yönünde çok güzel işler var. Bunun bir parçası olmak bizim için büyük bir mutluluk olacak. Bir tarafında da tabii yapılması gereken kamu hizmetleri var. Kamu hizmetleri sürecinde bu kişilerden yararlanmak, yalnızca İzmir ve belediyemiz açısından değil, aynı zamanda hükümlülük süresini geçiren vatandaşlarımız açısından da önemli bir kazanım olacak. Bu çalışma sayesinde vatandaşlarımızın becerilerini geliştirmelerine ve meslek edinmelerine katkı sağlanacak. Çok değerli bir iş birliği. Başsavcımıza bize bu olanağı sağladığı için çok çok teşekkür ediyorum. Hayırlı olsun diyorum" ifadelerini kullandı.

BAŞSAVCI YELDAN: ŞEHRİMİZE HİZMET EDEREK TOPLUMA UYUM SAĞLAYACAKLAR

İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan ise "Yaptığımız protokolle, denetimli serbestlik kapsamında kamu hizmeti yapan vatandaşlarımız artık İzmir'imizin, İzmirlilerin kamu hizmetinde çalışacaklar. Burada yükümlülerimiz, belediyemizin istediği alanlarda, ihtiyaç alanlarında kamu hizmeti yapmaya devam edecekler. Bu sayede hem eğitilecekler, hem çalışacaklar, hem de topluma bir fayda sağlayacaklar. Bugün, topluma uyumla ilgili büyük bir adım attık. Çalışarak, üreterek, şehrimize, insanlarımıza hizmet ederek topluma uyum sağlayacaklar, topluma katkı sunacaklar; aynı zamanda mesleki olarak kendilerini geliştirecekler. Ben hem bu konudaki duyarlılığı için hem de tüm diğer alanlarda İzmir'e, İzmirlilere yaptığı ve yapacağı hizmetler için Başkanımıza teşekkür ediyorum. Sağ olsun, var olsun, eksik olmasın" şeklinde konuştu.

KAMUYA YARARLI İŞLERDE GÖREV ALACAKLAR

Protokolün öne çıkan başlıklarından birini, denetimli serbestlik kapsamında kamuya yararlı bir işte çalıştırılmasına karar verilen kişilerin belediye hizmetlerinde görevlendirilmesi oluşturuyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi, yükümlülerin çalışabileceği birimleri ve hizmet alanlarını belirleyecek. İzmir Denetimli Serbestlik Müdürlüğü tarafından yapılacak risk değerlendirmesinin ardından yükümlüler; yaşlarına, sağlık durumlarına, yeteneklerine ve ikamet ettikleri bölgelere uygun alanlara yönlendirilecek. Çalışmalar, belediyenin görevlendireceği sorumlu personelin gözetiminde ve iş sağlığı ile güvenliği önlemleri alınarak yürütülecek. Büyükşehir, ayrıca imkânları doğrultusunda yükümlülere yemek desteği verecek, ihtiyaç sahibi olduğu belirlenen kişilerin ulaşım giderlerine katkı sağlayacak.

ESKİ HÜKÜMLÜLERE İŞ VE MESLEK DESTEĞİ

İş birliği yalnızca kamuya yararlı işlerde çalışmayı kapsamıyor. Ceza infaz kurumlarından tahliye edilen kişilerin yeniden toplumsal ve ekonomik yaşama katılmaları da protokolün öncelikleri arasında yer alıyor. Bu kapsamda eski hükümlüler, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin istihdam, kariyer, girişimcilik ve kooperatifçilik hizmetlerine yönlendirilecek. Belediyenin ve bağlı kuruluşlarının eski hükümlü işçi alım duyuruları İzmir Denetimli Serbestlik Müdürlüğü ile paylaşılacak. Denetimli Serbestlik Müdürlüğü bünyesinde yürütülen meslek edindirme kursları ile eğitim, iyileştirme ve rehabilitasyon atölyelerine de belediyenin imkânları ölçüsünde malzeme ve ekipman desteği sağlanabilecek. Atölyelerde üretilen ürünlerin Büyükşehir Belediyesi'nin fuar ve festivallerinde tanıtılması da mümkün olacak.

BARINMADAN EĞİTİME SOSYAL DESTEK

Protokolle, denetimli serbestlik yükümlülerinin ve eski hükümlülerin sosyal destek hizmetlerine erişiminin kolaylaştırılması da amaçlanıyor. Koruma Kurulu aracılığıyla belediyeye yönlendirilen kişilerin barınma, gıda, giyim ve ayni ya da nakdi yardım talepleri öncelikli olarak değerlendirilecek. Özellikle ceza infaz kurumundan yeni tahliye edilen, acil barınma ve temel yaşam ihtiyaçlarını karşılamakta güçlük çeken kişilerin belediyenin mevcut sosyal hizmet olanaklarından yararlandırılması değerlendirilecek. Bağımlılıktan kurtulma sürecindeki yükümlülerin spor, sosyal ve psikososyal destek hizmetlerine; aileleriyle veya sosyal çevreleriyle sorun yaşayanların ise danışmanlık hizmetlerine yönlendirilmesi için de çalışmalar yürütülecek.

ADLİ SÜREÇTEKİ ÇOCUKLAR DA DESTEKLENECEK

İş birliğinin bir diğer önemli ayağını, adli süreçteki çocuklara yönelik çalışmalar oluşturuyor. Çocuğun üstün yararı gözetilerek, ilgili mevzuat kapsamında yerel yönetimler tarafından yerine getirilebilecek yönlendirme tedbirleri belediye bünyesinde uygulanabilecek. Çocukların eğitim hayatından kopmamaları ve öğrenimlerini sürdürebilmeleri amacıyla İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin eğitim destek hizmetlerinden yararlanmaları da değerlendirilecek.

HEDEF SOSYAL HAYATA KAZANDIRMAK

İmzalanan protokolle, denetimli serbestlik yükümlülerinin ve eski hükümlülerin yalnızca adli süreçlerini tamamlamaları değil; üreten, çalışan, meslek sahibi olan ve topluma katkı sunan bireyler olarak yeniden sosyal hayata katılmaları hedefleniyor. İzmir'de hayata geçirilen iş birliğiyle adalet, yerel yönetim ve sosyal hizmet alanlarının ortak çalışması sayesinde toplumsal dayanışmanın güçlendirilmesi ve yeniden suç işlenmesinin önlenmesine katkı sağlanması amaçlanıyor.

Haber Girişi Uğur Birdal - Editör