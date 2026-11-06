İzmir Büyükşehir Belediyesinden Buca’daki evlerin yıkımına ilişkin açıklama!

Buca'nın trafik yoğunluğunu azaltmak ve ulaşımını rahatlatmak amacıyla hazırlanan 20 metrelik imar yolu projesi kapsamında, Bulgaristan'dan göç eden vatandaşların yoğun olarak yaşadığı Dumlupınar Mahallesi'nde kalan yapılarla ilgili 2019'da kamulaştırma süreci başlatıldı. Zaman içinde hukuki süreçleri tamamlanan parsellerin tapusu İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne geçerken, eski mal sahiplerinin evlerde oturmaya devam ettiği öğrenildi.

VATANDAŞLARIN TEPKİSİ VE BELEDİYENİN AÇIKLAMASI

Büyükşehir Belediyesi, gerekli tebligatların yapılmasının ardından kamulaştırılan parsellerde yıkım çalışması başlattı. Kamulaştırılan alanlara yol yerine 15 katlı yapılar yapılacağını öne süren bazı vatandaşlar duruma tepki gösterdi.

İddiaların gerçeği yansıtmadığını belirten İzmir Büyükşehir Belediyesi, yazılı bir açıklama yayımladı. Açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "Kamulaştırma işleminin amacı herhangi bir kişiye veya müteahhide taşınmaz kazandırmak değil, Buca halkının ulaşım ihtiyacına yönelik kamusal bir düzenlemeyi hayata geçirmektir."

Hukuki süreçlerin tamamlandığını hatırlatan belediye, 946,93 metrekarelik bölümün tapusunun 19 Temmuz 2024'te tescil edildiğini, yargılama sonucu belirlenen 3 milyon 295 bin 618,31 liranın kamulaştırma bedeli olarak bankaya yatırıldığını kaydetti. Açıklamada, bedeli ödenen yapıların yıkılmasıyla imar planındaki 20 metre genişliğindeki yolun açılacağı ve hiçbir vatandaşın mağdur edilmediği vurgulandı.

MUHTAR DÖNERTAŞ: "İYİ NİYETİ SUİSTİMAL ETTİLER"

Buca Koop Mahallesi Muhtarı Hakan Dönertaş da alanın imara açılacağı iddialarının asılsız olduğunu söyledi. 20 yıldır aynı mahallede muhtarlık yaptığını belirten Dönertaş, şunları kaydetti: "Aslında orada yıkım çalışması çok önceden başlayacaktı. Büyükşehir, kimse mağdur olmasın diye vatandaşlara evlerini boşaltmaları için bugüne kadar üç kez süre verdi. Maalesef büyükşehirin iyi niyetini orada oturan bazı vatandaşlar suiistimal edip evleri boşaltmadı. Oranın yıkılacağı zaten uzun zamandır belliydi. Otoban girişine denk gelen hareketli bir sokak. Binaların yıkılıp alanın imara açılacağı doğru değil, orası yol olacak. Zaten öyle bir şey olsaydı ilk önce biz itiraz eder, karşısında dururduk."

Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör