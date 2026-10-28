İzmir Büyükşehir Belediyesi’nden Çiğli’ye dev spor kompleksi

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Başkan Dr. Cemil Tugay'ın "Spor Kenti İzmir" vizyonu doğrultusunda kent genelindeki spor yatırımlarını sürdürüyor. Eğitim kurumlarına ve spor kulüplerine destek veren belediye, her yaştan yurttaşın spor olanaklarına erişimini artırmak amacıyla kente yeni spor tesisleri kazandırıyor. Mevcut tesislerin bakım, onarım ve yenileme çalışmalarını da sürdürüyor.

UYGULAMA PROJELERİ TAMAMLANDI

Bu kapsamda Çiğli'nin İzkent Mahallesi'nde yapılması planlanan Çiğli Egekent Spor Tesisi'nin uygulama projeleri tamamlandı. Tesisin yapım ihalesinin aralık ayının ilk haftasında gerçekleştirilmesi planlanıyor.

GÜNEŞ PANELLERİ KURULACAK

2 bin 820 metrekarelik arsa üzerinde, toplam 8 bin 400 metrekarelik inşaat alanına sahip olacak tesiste, 80 seyirci kapasiteli yarı olimpik yüzme havuzu, çocukların suyla güvenli biçimde tanışmasını sağlayacak çırpınma havuzu ve 120 seyirci kapasiteli kapalı spor salonu bulunacak. Tesiste ayrıca çeşitli servis alanları da yer alacak.

Enerji verimliliği gözetilerek tasarlanan tesisin çatısına elektrik üretimi amacıyla güneş panelleri kurulması planlanıyor. Güneş panelleri ile tesisin enerji ihtiyacının önemli bir bölümünün karşılanması hedefleniyor.

Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör