CHP’li İzmir Büyükşehir Belediyesi’nde ipler gerildi: Sendika ile Cemil Tugay yine karşı karşıya!

MANİPÜLE ETTİLER

Toplu iş sözleşmesi süreçlerinin yıllardır işçilerden gelen talepler ile sendikanın ve işverenin karşılıklı müzakere etmesi ile sonuçlandığını hatırlatan Gül: "İşçilerin taleplerini ülkenin gerçeklerinden kopuk bir şekilde değerlendirmek sadece yanlış anlamaları körüklemekle kalmaz, aynı zamanda emekçilerin haklarını ve mücadelesini görmezden gelmek anlamına gelir. DİSK Genel-iş sendikası olarak TİS taslağında her zaman işçilerin taleplerini en uygun şekilde sonuçlandırdık. Bugün gündem TİS değil. Ocak ayının 28'inde 158 arkadaşımızın işten haksız ve hukuksuz şekilde çıkarılmasından kaynaklı bir direniş içerisindeyiz. Bizler 15 Şubat'ta İzelman ve İzenerji şirketleriyle TİS görüşmelerini yapacağız ve mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz. İşveren basına TİS taslağını açıklayıp eylemimizin seyrini manipüle etmeye çalıştı. Yaptığımız eylem haksız ve hukuksuz yere işten çıkarılan arkadaşlarımızın ve ESHOT'taki 236 otobüsün İZULAŞ'a meclis kararıyla geçirilmesi karardır. Bizler bu direnişe başladığımız süreçten itibaren Belediye başkanı ve bürokratlarından olumlu yaklaşım görmedik. Arkadaşlarımız işlerine dönene kadar mücadele vermeye devam edeceğiz" ifadelerine yer verdi.

Seferihisar Belediyesi tarafından başlatılan soruşturma kapsamında iki kişinin işine son verildiği öğrenildi.