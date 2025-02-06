CHP’li İzmir Büyükşehir Belediyesi’nde ipler gerildi: Sendika ile Cemil Tugay yine karşı karşıya!

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, geçtiğimiz ay maaşları zamanında yatmadığı için eylem yapan 158 işçiyi süresiz olarak ücretsiz izne çıkardı. Tugay'ın bu kararı hem işçilerin örgütlü olduğu sendikada hem de İzmir kamuoyunda tepkilere neden oldu. Tepkilerin giderek büyümesi üzerine Tugay deyim yerindeyse hedef şaşırtmak için halen devam etmekte olan ve 22 bin işçiyi kapsayan toplu iş sözleşmesinde sendikanın çok yüksek maaş artısı talep ettiğini öne sürüp "Bu rakamların altına imza atmamız mümkün değil" açıklamasında bulundu.
Tugay'ın sendika tarafından işverene sunulduğunu iddia ettiği taslak metni basına sızdırması büyükşehir belediyesi ile bağlı şirklerinde örgütlü DİSK'e bağlı Genel İş Sendikası İzmir 1, 2, 3 ve 9 Nolu şubelerde büyük tepkiye neden oldu. İzBB Başkanı Cemil Tugay'ın açıklamalarına yanıt veren Genel-İş Sendikası İzmir 1, 2, 3 ve 9 Nolu Şubeler, belediyenin açıklamalarına sert tepki gösterdi. Şubelerin ortak açıklamasında, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin "hukuksuz bir şekilde şirket bünyesindeki işçilerin ücretsiz izne çıkarıldığı iddia edildi. Sendika, belediye yönetiminin manipülasyon ile sendikanın ücretsiz izne çıkarılan işçilere destek amacıyla başlattığı eylemi karalamaya çalıştığını ileri sürdü.
ŞUBELER ORTAK BASIN AÇIKLAMASI YAPTI
Şubeler adına basın açıklamasını DİSK Genel İş İzmir 2 No'lu Şube Başkanı Ercan Gül okudu. Gül açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "İzmir Büyükşehir Belediyesi, çalışanlarını asılsız iddialarla halk ile karşı karşıya getirmeye çalışıyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi, bir yandan işçi arkadaşlarımızı hukuksuzca işten çıkarırken diğer yandan İzenerji ve İzelman'da devam eden Toplu İş Sözleşmesi ile ilgili kamuoyunu yanlış yönlendiren açıklamalar yaparak işçileri halkla karşı karşıya getirmeye çalışıyor. Belediye yönetiminin iyi niyetli olmadığını görüyoruz. Yönetimin asıl niyeti emeğin onurlu mücadelesini karalamaktır. Ancak biz sınıf mücadelesi ile örgütlü mücadelemizi büyütmeye emeğimizi ve ekmeğimizi savunmaya devam edeceğiz" diye konuştu.
MANİPÜLE ETTİLER
Toplu iş sözleşmesi süreçlerinin yıllardır işçilerden gelen talepler ile sendikanın ve işverenin karşılıklı müzakere etmesi ile sonuçlandığını hatırlatan Gül: "İşçilerin taleplerini ülkenin gerçeklerinden kopuk bir şekilde değerlendirmek sadece yanlış anlamaları körüklemekle kalmaz, aynı zamanda emekçilerin haklarını ve mücadelesini görmezden gelmek anlamına gelir. DİSK Genel-iş sendikası olarak TİS taslağında her zaman işçilerin taleplerini en uygun şekilde sonuçlandırdık. Bugün gündem TİS değil. Ocak ayının 28'inde 158 arkadaşımızın işten haksız ve hukuksuz şekilde çıkarılmasından kaynaklı bir direniş içerisindeyiz. Bizler 15 Şubat'ta İzelman ve İzenerji şirketleriyle TİS görüşmelerini yapacağız ve mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz. İşveren basına TİS taslağını açıklayıp eylemimizin seyrini manipüle etmeye çalıştı. Yaptığımız eylem haksız ve hukuksuz yere işten çıkarılan arkadaşlarımızın ve ESHOT'taki 236 otobüsün İZULAŞ'a meclis kararıyla geçirilmesi karardır. Bizler bu direnişe başladığımız süreçten itibaren Belediye başkanı ve bürokratlarından olumlu yaklaşım görmedik. Arkadaşlarımız işlerine dönene kadar mücadele vermeye devam edeceğiz" ifadelerine yer verdi.
Seferihisar Belediyesi tarafından başlatılan soruşturma kapsamında iki kişinin işine son verildiği öğrenildi.